डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद में किया बजट का बखान; कहा- तेजी से होगा उत्तर प्रदेश का विकास

प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,09,844 रुपये हुई: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है. अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार हो रहा है. बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है. महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा मे ठोस कदम उठाये गये है. युवाओं को रोजगार देने, किसानों व आम जनता की खुशहाली के लिए संतुलित बजट है. प्रस्तुत बजट 2026-27 में ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से गांवों के समग्र विकास, रोजगार सृजन और आवास सुनिश्चित करने की दिशा में धनराशि का प्रावधान किया गया है.

पिछले वर्ष की तुलना में 12.9% अधिक है: इसके अलावा उन्होंने सिंचाई एवं जल संसाधन, ग्रामीण जलापूर्ति,आवास एवं शहरी नियोजन, ऊर्जा,नगर विकास, धर्मार्थ कार्य, संस्कृति, पर्यटन, नियोजन, ग्राम्य विकास,पंचायती राज, कृषि, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार, उद्यान, खाद्य प्रसंस्करण, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग,विकास, पशुधन, मत्स्य, सहकारिता, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, खेल एवं युवा कल्याण,वन एवं पर्यावरण महिला एवं बाल विकास,श्रम, समाज कल्याण पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, राजस्व, परिवहन आदि क्षेत्रों में वर्ष 2026- 27 में प्रस्तावित बजट व्यवस्था को विधान परिषद मे प्रस्तुत किया.

बजट 9.12 लाख करोड़ रुपये का है: उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें नारीशक्ति, किसानो, युवाओं और समाज के सभी वर्गों का खयाल रखा गया है. इस बजट से उत्तर प्रदेश का समग्र व संतुलित विकास होगा. उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ेगा. उप मुख्यमन्त्री ने बजट में किसानों, महिला सशक्तिकरण, युवाओं, रोजगार, श्रमिक कल्याण, कानून व्यवस्था, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, औद्योगिक विकास, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, सड़क एवं सेतु के लिए प्रावधानों के बारे में बताया.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री व नेता सदन विधान परिषद केशव प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद में उत्तर प्रदेश के 2026-27 के बजट प्रावधानों को प्रस्तुत किया. कहा कि यह बजट विकसित भारत की संकल्पनाओं को समर्पित बजट है. जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है. यह प्रधानमंत्री के विकसित भारत के विजन को पूरा करने वाला बजट है.

अयोध्या और नैमिषारण्य के विकास के लिए ₹100-100 करोड़ अलग से आवंटि. (Photo Credit: ETV Bharat)

कौशल विकास और रोजगार के लिए विशेष मिशन: प्रस्तुत बजट में ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के लिए 25,550 करोड़ रुपये का प्रस्तावित प्रावधान किया गया है. यह आवंटन ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, रोजगार, आवास और आजीविका सृजन को नई गति प्रदान करेगा और 'विकसित भारत 2047 के संकल्प को उत्तर प्रदेश से साकार करने की दिशा में ठोस कदम साबित होगा. मनरेगा और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 5,544 करोड़ रुपये और 4580 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है.

कन्या सुमंगला योजना की धनराशि 1 लाख रुपये की गयी: इन दोनों योजनाओं का संचालन विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी योजना के रूप में संचालित होगी. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों परिवारों को मजदूरी आधारित रोजगार मिलेगा. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान होगी. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की आजीविका, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) के लिए 6,102 करोड़ रुपये का बजट मे प्राविधान किया गया है. इससे प्रदेश के गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य तेजी से पूरा होगा.

युवाओं को बिना ब्याज और बिना गारंटी के 5 लाख तक का ऋण. (Photo Credit: ETV Bharat)

मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी मिलेगी: प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अंतर्गत 2016-17 से लेकर 2025 -26 तक 36 लाख 56 हजार आवास निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष 36 लाख 37 हजार आवास पूर्ण हो गए हैं. शेष निर्माणाधीन हैं. मुख्यमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के अंतर्गत 2018-19 से लेकर 2025- 26 तक कुल चार लाख 61 हजार आवास निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष तीन लाख 67 हजार आवास पूरे कर लिए गए हैं. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 822 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट मे किया गया है.

10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा: इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क बढ़ेगा, जिससे आवागमन, बाजार पहुंच और विकास की गति में सुधार आएगा. उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम उद्योग क्षेत्र में शामिल हैं. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए सुनियोजित विकास के कार्यक्रम शुरू कर उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति -2023 लागू की गई है जो कृषकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने, रोजगार और मूल्य संवर्धन में सहायक सिद्ध हो रही है.

AI और आधुनिक तकनीकों के लिए 225 करोड़ का बजट. (Photo Credit: ETV Bharat)

बजट का 12.4 फीसदा हिस्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए: उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट उत्तर प्रदेश के हर गरीब, महिला, युवा और किसानो के उत्थान के लिए समर्पित है. विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में अभूतपूर्व सुधार आएगा और उत्तर प्रदेश का सर्वसमावेशी विकास होगा. गरीब, गांव, किसान और महिला सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर बजट बनाया गया है. सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने वाला बजट है. इसमे युवा सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और कौशल विकास पर विशेष फोकस किया गया है. शिक्षा और स्वास्थ्य ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए ठोस प्रावधान किया गया है.

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट का 6 फीसदी हिस्सा: इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को गति मिलेगी. पर्यटन, धार्मिक स्थलों और टूरिज्म सेक्टर से रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे. महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं. नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब बजट मे परिलक्षित हो रहा है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि विकास और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा.

