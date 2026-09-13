सूप बोले तो बोले चलनी ना बोले...अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम का हमला, केशव मौर्य ने विंध्यवासिनी मंदिर में किए दर्शन
डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव का पीडीए पूरी तरह से फर्जी है. 2027 चुनाव के बाद सैफई में नजर आएंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 6:25 PM IST
मिर्जापुर : विंध्याचल धाम पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया. उन्होंने सपा सुप्रीमो पर तंज भी किया. कहा, अखिलेश यादव का पीडीए पूरी तरह फर्जी है. पिछड़े दलितों के साथ धोखा है. 2027 में ऐसा जवाब जनता देगी समाजवादी पार्टी वाले सैफई में नजर आएंगे. अखिलेश यादव के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश बर्बादी के कगार पर पहुंच गया था.
उन्होंने कहा, 2014 से प्रदेश और देश की सेवा का जनता ने मौका दिया. 2027 में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी. बीएसपी में आकाश आनंद को लेकर कहा की यह उनका घरेलू मामला है, बीजेपी में आने को लेकर मेरा कोई जवाब नहीं. उन्होंने कहा, मां विंध्यवासिनी का दर्शन लंबे अंतराल के बाद मिला है. मुझे विश्वास है 2014 से लेकर 2024 तक मां के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार है, उसी तरह 2027 में भी प्रचंड बहुमत से तीसरी बार फिर सरकार बनेगी.
गोरखपुर दुर्घटना को लेकर कहा, कहीं दुर्घटना हुई है, तो उसकी जांच कार्रवाई की जाएगी. अखिलेश यादव को लेकर यही बोलूंगा की सुप बोल तो बोले चलनी ना बोले. जिनके कार्यकाल में पूरा उत्तर प्रदेश बर्बादी के कगार पर पहुंच गया था, सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई थीं. बिजली आती नहीं थी. कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी. भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था. अखिलेश यादव बयान वीर हैं.
उन्होंने कहा, प्रदेश की गड्ढा वाली सड़कों कहा कि एक बैठक हो चुकी है. गड्ढा मुक्ति को लेकर तीव्र गति से अभियान चलेगा. स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, ग्रामीण सड़क को गढ्ढा मुक्त किया जाएगा. वर्षा अच्छी हुई है, किसान खुश हैं. कुछ किसानों को नुकसान हुआ है, उसका सर्वे कराया जा रहा है. मुआवजा दिया जाएगा.
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