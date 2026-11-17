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मथुरा में भाजपा की योजना बैठक; डिप्टी सीएम केशव बोले- तीसरी बार बनेगी भाजपा की सरकार

मथुरा में भाजपा की योजना बैठक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मथुरा: भारतीय जनता पार्टी के मिशन 2027 यानी विधानसभा चुनाव को लेकर दो दिवसीय योजना बैठक मथुरा में हो रही है. बैठक के पहले दिन 54 पदाधिकारियों के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन शुरू हुआ.

योजना बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या, ब्रजेश पाठक सहित संगठन और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.