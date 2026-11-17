मथुरा में भाजपा की योजना बैठक; डिप्टी सीएम केशव बोले- तीसरी बार बनेगी भाजपा की सरकार
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के दो दिवसीय योजना बैठक शुरू हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 8:54 AM IST
मथुरा: भारतीय जनता पार्टी के मिशन 2027 यानी विधानसभा चुनाव को लेकर दो दिवसीय योजना बैठक मथुरा में हो रही है. बैठक के पहले दिन 54 पदाधिकारियों के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन शुरू हुआ.
योजना बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या, ब्रजेश पाठक सहित संगठन और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के दो दिवसीय योजना बैठक शुरू हुई. मिशन 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर 54 लोगों पर जिम्मेदारी दी गई है. बैठक में सभी लोग उपस्थित हैं. 2027 में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुमत से सरकार बनाएगी.
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले गुंडागर्दी, माफिया राज, अपराधियों को संरक्षण देना आम बात थी. 2017 के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आया. प्रदेश में इतना काम हुआ है कि वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बताते हैं देश में 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल आए हैं. इनमें उत्तर प्रदेश की संख्या सर्वाधिक है.
यूपी में कमल खिलेगा फिर एक बार, तीसरी बार भाजपा सरकार! भगवान श्रीकृष्ण जी की पावन नगरी मथुरा में आयोजित @BJP4UP की ‘प्रदेश योजना बैठक’ में सम्मिलित होकर संगठनात्मक कार्ययोजना एवं आगामी लक्ष्यों पर विचार-विमर्श किया। तत्पश्चात, पत्रकार बंधुओं से प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) आदरणीय श्री @blsanthosh जी, मा. मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी, मा. केंद्रीय राज्यमंत्री एवं उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री @mppchaudhary जी, मा. राज्यसभा सांसद, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश प्रभारी श्री @TawdeVinod जी, भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती @smritiirani जी, मा. उप मुख्यमंत्री श्री @brajeshpathakup जी, उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री @idharampalsingh जी, उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश सह-प्रभारीगण, उत्तर प्रदेश सरकार के मा. मंत्रीगण, मा. जनप्रतिनिधिगण एवं भाजपा के सम्मानित पार्टी पदाधिकारीगण की गरिमामयी उपस्थिति रही।— Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) November 16, 2026
केशव मौर्या ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य 2047 और इसमें विकसित उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान रहेगा. 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का नारा 100 फीसदी वोट में से 60 फीसदी हमारा है. बाकी में बंटवारा है. उस बंटवारे में भी हमारा है.
इस विश्वास के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे और फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाई जाएगी. भारतीय जनता पार्टी ही प्रदेश का भरोसा है. विश्वास है और सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का काम हम कर रहे हैं.
प्रदेश के डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि अयोध्या और काशी हमारी हुई. अब मथुरा की बारी है. अखिलेश यादव श्रीकृष्ण जन्मभूमि की कारसेवा शुरू करें तो हम भी योगदान करेंगे.
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