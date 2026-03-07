ETV Bharat / state

कौशांबी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले; "भ्रष्टाचार के दानव मनरेगा का हमने किया अंत"

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कौशांबी के चार लाख परिवारों की एक-एक महिला को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाएगा.

Photo Credit: ETV Bharat
धन की कोई कमी नहीं है: केशव प्रसाद मौर्य (Photo Credit: ETV Bharat)
March 7, 2026

कौशांबी: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कौशांबी में आयोजित दो दिवसीय सरस महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए. इस अवसर पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा दिया. मनरेगा को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के दानव मनरेगा का अब अंत किया जा चुका है. साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव वर्तमान में राजनीतिक वनवास के शिकार हैं.

राष्ट्रीय स्तर का सरस मेला होगा: डिप्टी सीएम ने घोषणा की कि अगले साल कौशांबी में राष्ट्रीय स्तर का सरस मेला आयोजित कराने की योजना है. उनका मुख्य प्रयास है कि गरीब परिवारों की महिलाएं आत्मनिर्भर बनें और 'लखपति' की श्रेणी में आएं. उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के पास गरीबों की आय बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए धन की कोई कमी नहीं है.

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य. (Video Credit: ETV Bharat)

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के महंगाई वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख हताशा के दौर से गुजर रहे हैं.

सपा-कांग्रेस के भविष्य अंधकार में: केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी की साइकिल 2027 में चलने से पहले ही बिहार में पंचर हो गई है. अब यह साइकिल सैफई तक भी नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि पार्टी का भविष्य पूरी तरह अंधकार में नजर आता है. उन्होंने भविष्यवाणी की कि वर्ष 2047 तक न तो कांग्रेस और न ही समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने की कोई संभावना है. कांग्रेस अध्यक्ष के मनरेगा भुगतान संबंधी बयान पर उन्होंने कहा कि सरकार श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

जी-राम-जी अधिनियम और मानदेय: उपमुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि आने वाले समय में 'जी-राम-जी' अधिनियम लागू होने वाला है जो व्यवस्था में सुधार लाएगा. उन्होंने बताया कि पहले केवल 6 प्रतिशत मानदेय दिया जाता था, जबकि आज ही वे 3 अरब रुपये की राशि जारी करके आए हैं. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ फूलों और अबीर-गुलाल से होली खेलकर उत्सव मनाया. उन्होंने मंच से प्रदेश सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को जनता के सामने विस्तार से रखा.

कौशांबी में रोजगार और महिला सशक्तिकरण: डिप्टी सीएम ने आगामी लक्ष्य बताते हुए कहा कि कौशांबी के चार लाख परिवारों की कम से कम एक महिला को समूह से जोड़ा जाएगा. उन्होंने क्षेत्र में सक्रिय 'प्रज्ञा' नामक दुग्ध कंपनी का भी विशेष रूप से जिक्र किया. उनके अनुसार यह कंपनी आने वाले समय में कौशांबी में बड़ा व्यापार करेगी, जिससे स्थानीय महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. सरकार का फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने पर है.

