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चार लाख रुपये ई-रिक्शा की कीमत सुन भड़के डिप्टी सीएम केशव मौर्य, CDO से बोले- रेट सही नहीं है, जांच करो

कौशांबी में डिप्टी सीएम ने कार्यकर्ताओं से भी की मुलाकात. ( Photo Credit; ETV Bharat )