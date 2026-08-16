चार लाख रुपये ई-रिक्शा की कीमत सुन भड़के डिप्टी सीएम केशव मौर्य, CDO से बोले- रेट सही नहीं है, जांच करो
डिप्टी सीएम रविवार को कौशांबी पहुंचे थे. यहां उन्होंने समीक्षा बैठक की. स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ई-रिक्शा वितरित की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 3:18 PM IST|
Updated : August 16, 2026 at 4:11 PM IST
कौशांबी : डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रविवार को अपने गृह जनपद कौशांबी के दौरे पर पहुंचे. सिराथू तहसील स्थित सयारा सर्किट हाउस में उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठक की और जिले में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया. उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक कर जनहित की योजनाओं की प्रगति परखी.
स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बांटे जा रहे ई-रिक्शा की कीमत सुनकर डिप्टी सीएम दंग रह गए. उन्होंने मंच से ही अफसरों की क्लास लगा दी और तत्काल प्रभाव से मुख्य विकास अधिकारी को जांच के आदेश दिए.
दरअसल, ई-रिक्शा की चाबी सौंपते वक्त जब उन्होंने एक लाभार्थी महिला से वाहन की वास्तविक कीमत के बारे में पूछा, तो महिला ने इसकी कीमत चार लाख रुपये बताई. सामान्य बाजार भाव से कहीं अधिक कीमत सुनकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैरान रह गए. उन्होंने अधिकारियों के सामने कड़ा रुख अपनाते हुए दो कहा, ये रेट सही नहीं है, इसकी समीक्षा करो.
सरकारी योजना के तहत ई-रिक्शा खरीद में भारी कमीशनखोरी या वित्तीय अनियमितता की आशंका को देखते हुए उन्होंने मौके पर ही सीडीओ (मुख्य विकास अधिकारी) को जांच के आदेश दिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं और गरीबों के नाम पर चलने वाली योजनाओं में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
इससे पहले कौशांबी के सयारा सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और भाजपा संगठन दोनों पूरी तरह सक्रिय नजर आए. केशव प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया और जिले में केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने पर जोर दिया.
इसके तुरंत बाद उन्होंने विभागीय अफसरों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा की और लंबित परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए. बैठक समाप्त होने के बाद डिप्टी सीएम ने ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ई-रिक्शा का वितरण किया.
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