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रायबरेली में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा- "बीजेपी सरकार में धार्मिक आयोजनों पर नहीं कोई रोक, अयोध्या के बाद अब काशी-मथुरा की बारी"

उन्होंने जानकारी दी कि 13 से 17 अक्टूबर तक बड़वानी में पांच दिवसीय शिव महापुराण कथा और 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक उन्नाव में कथा का कार्यक्रम रखा गया है. केशव प्रसाद मौर्य ने अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी पर भी तीखा हमला बोला.

रायबरेली: रायबरेली में शिव महापुराण कथा के दौरान उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में भक्तों का सैलाब देखकर उनका हृदय गदगद हो गया. पंडित प्रदीप मिश्रा की कथाओं का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा.

सपा कार्यकाल की नीतियों पर साधा निशाना: उन्होंने आरोप लगाया कि सपा शासन के दौरान शिवभक्त कांवड़ियों पर लाठियां चलाई जाती थीं और उन्हें जेल भेजा जाता था. उन्होंने रामभक्तों पर गोली चलाए जाने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में सभी धार्मिक कार्यक्रमों के लिए अनुकूल माहौल है. उन्होंने कहा कि नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा हो, गणेशोत्सव, रामलीला, शिव महापुराण, राम कथा या श्रीकृष्ण कथा—भाजपा सरकार में इन आयोजनों में कोई बाधा नहीं आती. उन्होंने इसे भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की मजबूती बताया.

काशी और मथुरा में भी बनेगा भव्य मंदिर: उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होने के नाते श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन को करीब से देखने का मौका मिला. आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है. उन्होंने कहा कि अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा में भी न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही है. उन्हें पूरा विश्वास है कि रामलला की तरह भगवान भोलेनाथ का मंदिर काशी में और कन्हैया जी का मंदिर मथुरा में जरूर बनेगा.

सनातन संस्कृति का लहराता रहेगा परचम: उन्होंने कहा कि सनातन की पताका और भारतीय संस्कृति की ध्वजा इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी और आसमान की ऊंचाइयों को छुएगी. उन्होंने आगे कहा कि सपा कार्यकाल में राम भक्तों पर लाठियां चलाई जाती थीं, इसी वजह से सपा का सूपड़ा साफ हो गया. इसी कारण आज भाजपा सत्ता में है, इसीलिए सपा अब भविष्य में वापस नहीं आएगी और भाजपा जाने वाली नहीं है.

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