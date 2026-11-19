"रामद्रोहियों का परिवार" डिप्टी सीएम का अखिलेश पर तीखा हमला- राम मंदिर जाने की जरूरत नहीं
प्रतापगढ़ में संगम लाल गुप्ता के बेटे के विवाह में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 6:33 PM IST
प्रतापगढ़ : उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को राम मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे रामद्रोहियों का परिवार हैं. हालांकि उन्हें श्रीकृष्ण जन्मभूमि की ओर चलने की आवश्यकता है. यदि वे उधर चलेंगे, तो हम भी उनका साथ देंगे.
डिप्टी सीएम मौर्य ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव का राम भक्तों को रिझाने का प्रयास केवल दिखावा हैं, लेकिन इससे राम भक्त रिझने वाले नहीं हैं. अखिलेश का परिवार राम भक्तों पर गोली चलाने वाला, राम भक्तों का खून बहाने, रामलला के मंदिर का विरोध करने और बाबरी मजिद का समर्थन करने वाला है, इसलिए उन्हें अयोध्या जाने के बजाय मथुरा जाना चाहिए.
कथा के विरोध पर क्या बोले डिप्टी सीएम ?
समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तरफ से बागेश्वर बाबा की कथा का बहिष्कार करने की बात पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश और प्रदेश में कमल खिला हुआ है. अखिलेश यादव के बयान और विरोध से उत्तर प्रदेश में कथा और सत्संग रुकने वाले नहीं हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि तीर्थस्थलों का विकास भी नहीं रुकेगा और गरीबों के कल्याण के लिए चल रहे कार्य भी प्रभावित नहीं होंगे.
कथा में होंगे शामिल
वहीं, कानून-व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि गुंडों का कोई उज्ज्वल भविष्य नहीं होने वाला है. उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. प्रतापगढ़ आगमन पर उपमुख्यमंत्री ने बताया कि पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता जी के पुत्र का विवाह हो रहा है, जिसके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वे यहां आए हैं. शादी में शामिल होने के अलावा वह पार्टी कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे. फिर बागेश्वर बाबा की कथा में भी शामिल होंगे.
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