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"रामद्रोहियों का परिवार" डिप्टी सीएम का अखिलेश पर तीखा हमला- राम मंदिर जाने की जरूरत नहीं

डिप्टी सीएम का अखिलेश पर तीखा हमला ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रतापगढ़ : उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को राम मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे रामद्रोहियों का परिवार हैं. हालांकि उन्हें श्रीकृष्ण जन्मभूमि की ओर चलने की आवश्यकता है. यदि वे उधर चलेंगे, तो हम भी उनका साथ देंगे.

डिप्टी सीएम मौर्य ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव का राम भक्तों को रिझाने का प्रयास केवल दिखावा हैं, लेकिन इससे राम भक्त रिझने वाले नहीं हैं. अखिलेश का परिवार राम भक्तों पर गोली चलाने वाला, राम भक्तों का खून बहाने, रामलला के मंदिर का विरोध करने और बाबरी मजिद का समर्थन करने वाला है, इसलिए उन्हें अयोध्या जाने के बजाय मथुरा जाना चाहिए.