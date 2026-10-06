ETV Bharat / state

डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अखिलेश यादव को दिया जवाब, कौशांबी में बोले- बीजेपी अगड़ी, पिछड़ी और दलितों की त्रिवेणी

डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने लोगों की शिकायत भी सुनीं. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कौशांबी : उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को गृह जनपद कौशांबी पहुंचे. सिराथू स्थित अपने पैतृक आवास पर उन्होंने पिता की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी. इस दौरान डिप्टी सीएम ने राज्यसभा चुनाव, अखिलेश यादव के दावों और विपक्षी गठबंधन पर बेहद तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि बीजेपी असल मायने में अगड़ी, पिछड़ी और अनुसूचित जाति की त्रिवेणी है, जहां सबका साथ और सबका विकास धरातल पर दिखता है.

राज्यसभा चुनाव पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी आठ प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन तय है. उन्होंने पार्टी के सामाजिक संतुलन को रेखांकित करते हुए कहा कि बीजेपी के आठ प्रत्याशियों में 3 पिछड़ी जाति, 3 सामान्य और 2 अनुसूचित जाति से आते हैं. वहीं नौवें प्रत्याशी को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी तीसरा उम्मीदवार मैदान में नहीं लाई, इसलिए बीजेपी ने भी नौवां प्रत्याशी नहीं उतारा. डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना. (Video Credit; ETV Bharat)