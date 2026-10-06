डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अखिलेश यादव को दिया जवाब, कौशांबी में बोले- बीजेपी अगड़ी, पिछड़ी और दलितों की त्रिवेणी
डिप्टी सीएम ने राज्यसभा चुनाव, अखिलेश यादव के दावों और विपक्षी गठबंधन पर बेहद तीखा हमला बोला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 7:21 PM IST|
Updated : October 6, 2026 at 7:39 PM IST
कौशांबी : उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मंगलवार को गृह जनपद कौशांबी पहुंचे. सिराथू स्थित अपने पैतृक आवास पर उन्होंने पिता की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी. इस दौरान डिप्टी सीएम ने राज्यसभा चुनाव, अखिलेश यादव के दावों और विपक्षी गठबंधन पर बेहद तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि बीजेपी असल मायने में अगड़ी, पिछड़ी और अनुसूचित जाति की त्रिवेणी है, जहां सबका साथ और सबका विकास धरातल पर दिखता है.
राज्यसभा चुनाव पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी आठ प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन तय है. उन्होंने पार्टी के सामाजिक संतुलन को रेखांकित करते हुए कहा कि बीजेपी के आठ प्रत्याशियों में 3 पिछड़ी जाति, 3 सामान्य और 2 अनुसूचित जाति से आते हैं. वहीं नौवें प्रत्याशी को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी तीसरा उम्मीदवार मैदान में नहीं लाई, इसलिए बीजेपी ने भी नौवां प्रत्याशी नहीं उतारा.
सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयान उनकी नजर तीन पर नहीं बल्कि 403 सीटों पर है... के जवाब में केशव मौर्य ने जोरदार तंज कसा. उन्होंने कहा, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव की नजर 403 सीटों पर ही थी, लेकिन जनता ने उन्हें 111 पर ही रोक दिया. 2027 के चुनाव में सपा अगर विधानसभा में अर्धशतक भी लगा ले, तो यह उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी.
उन्होंने दो टूक शब्दों में दावा किया कि 2027 में प्रचंड बहुमत से बीजेपी-एनडीए की सरकार फिर बनेगी और वर्ष 2047 तक न तो सपा सत्ता में आने वाली है और न ही बीजेपी सत्ता से जाने वाली है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग के घेराव की रणनीति पर डिप्टी सीएम ने कहा कि हार के डर से कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा बेचैन है.
कांग्रेस, सपा, टीएमसी और आरजेडी जैसे दल चुनावी मैदान में बीजेपी का मुकाबला करने में पूरी तरह नाकाम साबित हो चुके हैं. यही वजह है कि वे संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं. राहुल गांधी के लिए चुनाव आयोग तो सिर्फ एक बहाना है, उनका असली निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं. विपक्ष से प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक लोकप्रियता बर्दाश्त नहीं हो रही है.
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