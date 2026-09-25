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अलीगढ़ में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने विपक्ष पर साधा निशाना; बोले- "2047 तक न कांग्रेस और न यूपी में सपा आने वाली है"

अलीगढ़ पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य ( Photo credit: ETV Bharat )