ETV Bharat / state

अलीगढ़ में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने विपक्ष पर साधा निशाना; बोले- "2047 तक न कांग्रेस और न यूपी में सपा आने वाली है"

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को गांधी पार्क क्षेत्र के डीएवी इंटर कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे.

अलीगढ़ पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य
अलीगढ़ पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 5:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलीगढ़ : डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को गांधी पार्क क्षेत्र के डीएवी इंटर कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे. इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया. डिप्टी सीएम ने सपा की प्रस्तावित रथ यात्रा और आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष पर कटाक्ष किया.

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि न तो देश में वर्ष 2047 तक कांग्रेस सत्ता में आने वाली है और न ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सत्ता में वापसी होने वाली है.

अलीगढ़ में डिप्टी सीएम केशव मौर्य व अन्य (Video credit: ETV Bharat)

विपक्ष के दावों को लेकर उन्होंने कहा कि "मुंगेरीलाल के हसीन सपने" देखने से किसी को कोई नहीं रोक सकता. उनके मुताबिक, विपक्ष अभी से 2027 के चुनाव परिणाम के बाद लगाए जाने वाले आरोपों की स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है.


उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद विपक्ष हार का ठीकरा चुनाव आयोग और ईवीएम पर फोड़ेगा. उन्होंने दावा किया कि विपक्ष के पास आरोप लगाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा.



उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कमल खिला हुआ है और आगे भी खिलता रहेगा. उन्होंने कहा कि विकसित भारत के साथ विकसित उत्तर प्रदेश न कांग्रेस बना सकती है, न समाजवादी पार्टी बना सकती है, बल्कि भाजपा ही बना सकती है.



उन्होंने कहा कि यह सारे भाजपा के विरोधी हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा के विरोधी दल चाहे एकजुट होकर चुनाव लड़े या अलग-अलग लड़ेंगे तब भी कमल खिलेगा.

उन्होंने कहा कि विपक्ष की स्थिति ऐसी है कि जहां चुनाव जीत जाएं वहां भाजपा का ग्राफ गिर गया है, मोदी जी का ग्राफ गिर गया है. उन्होंने कहा कि जहां चुनाव हार जाएं वहां ईवीएम खराब हो गई है, चुनाव आयोग खराब हो गया है, वोट की चोरी कर ली गई है, इस प्रकार के फर्जी आरोप लगाते हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि जैसे इनका फर्जी पीडीए, जैसा इनका जनता की नजरों में उतरा हुआ नेतृत्व, वैसे ही इनके घटिया आरोप.

यह भी पढ़ें : बुलंदशहर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बोले- 2027 में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बनेगी सरकार

TAGGED:

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य
DEPUTY CM KESHAV MAURYA
KESHAV MAURYA STATEMENT
केशव प्रसाद मौर्य का बयान
ALIGARH NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.