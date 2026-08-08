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सनातन का अपमान करने वालों को भुगतना होगा अंजाम, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, कहा- राहुल को नकार चुकी है जनता

प्रयागराज में केशव प्रसाद मौर्य ने दी राहुल गांधी को बड़ी चुनौती, क्या चैलेंज स्वीकार करेंगे राहुल?

विपक्ष पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बड़ा हमला
विपक्ष पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बड़ा हमला (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 9:23 AM IST

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प्रयागराज: संगमनगरी से उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी नेताओं और हालिया विवादों पर तीखा हमला बोला. सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान उन्होंने साफ लहजे में कहा कि भगवा और साधु वेश धारण कर सनातन परंपरा का मजाक उड़ाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की राजनीति पर सवाल उठाते हुए 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत से जुटने का आह्वान किया.

राहुल को चैलेंज: सांसद पप्पू यादव के पहनावे पर तंज कसते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि साधु का रूप धरकर उन्होंने रामभक्तों और हिंदुओं का सीधा अनादर किया है. उन्होंने राहुल गांधी को घेरते हुए चुनौती दी कि अगर वे वाकई खुद को जनेऊधारी और सच्चा हिंदू मानते हैं, तो उन्हें पप्पू यादव के इस आचरण का सार्वजनिक रूप से विरोध करना चाहिए और उन्हें अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए.

कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने के निर्देश
कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने के निर्देश (Photo Credit: ETV Bharat)

राहुल के दौरे से कोई असर नहीं: मौर्य ने दावा किया कि राहुल गांधी के कहीं भी आने-जाने से चुनावी नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देश का युवा, किसान और महिलाएं मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं. बैठक के दौरान उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रयागराज की सभी 12 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने के निर्देश दिए.

यूनिवर्सिटी विवाद पर सख्त: इसके अलावा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुए बवाल पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा कि छात्र या किसान आंदोलन की आड़ में देश को अस्थिर करने और गाड़ियों में तोड़फोड़ जैसी अराजकता फैलाने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी. चंदा चोरी मामले में एसआईटी जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से विरोधियों की हर साजिश पर सतर्क नजर रखने को कहा.

सरकार विकास और पारदर्शी व्यवस्था के सिद्धांत पर काम कर रही है. किसी भी तरह के प्रशासनिक या सामाजिक मामलों में निष्पक्ष जांच और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम

'मेरा पम्प ऐप' की शुरुआत: उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सिविल लाइन्स स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में 'मेरा पम्प ऐप' का लोकार्पण किया. उन्होंने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में यह नवाचार पेट्रोल पंप डीलरों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगा. ऐप के संस्थापक संजय सचदेवा ने बताया कि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म डीलरों को दूर रहकर भी बिक्री, स्टॉक, कैश मैनेजमेंट और लाइसेंस नवीनीकरण जैसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने में मदद करेगा. इस दौरान पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने भी इस स्टार्टअप की सराहना की.

'मेरा पम्प ऐप' की शुरुआत
'मेरा पम्प ऐप' की शुरुआत (Photo Credit: ETV Bharat)


प्रतियोगी छात्रों से सीधा संवाद: छात्रों की बात, युवाओं के साथ कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने प्रतियोगी छात्रों से सीधे सुझाव और समस्याएं सुनीं. उन्होंने स्पष्ट किया कि डबल इंजन सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर संवेदनशील है. केंद्र सरकार द्वारा पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए सख्त कानून का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि समयबद्ध परीक्षा और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने छात्रों से लिखित और ईमेल के जरिए सुझाव मांगे और आश्वासन दिया कि लोकतांत्रिक आंदोलनों का सम्मान होगा, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए छात्रों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाएगी.

'छात्रों की बात, युवाओं के साथ’ कार्यक्रम में डिप्टी सीएम
'छात्रों की बात, युवाओं के साथ’ कार्यक्रम में डिप्टी सीएम (Photo Credit: ETV Bharat)

दौरे के बीच, शहर पश्चिम के विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने मम्फोर्डगंज स्थित पारसी दख्मा पहुंचकर स्व. फिरोज गांधी की मजार पर पुष्पांजलि अर्पित की. वहां साफ-सफाई, लाइटिंग और रखरखाव में कमियां पाए जाने पर उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की. विधायक ने मौके पर ही अपर नगर आयुक्त और नगर मजिस्ट्रेट को मजार परिसर की मरम्मत, पुताई, नई लाइटिंग व्यवस्था करने और धुंधली हो चुकी नेमप्लेट को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए.

विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने फिरोज गांधी की मजार पर पुष्पांजलि अर्पित की
विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने फिरोज गांधी की मजार पर पुष्पांजलि अर्पित की (Photo Credit: ETV Bharat)

यह भी पढ़ें: प्रयागराज में राहुल गांधी का कार्यक्रम; अजय राय के नेतृत्व में निकली बाइक रैली

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