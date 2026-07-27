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डिप्टी सीएम केशव प्रसाद बोले- VB-G RAM G से बदलेगी गांवों की तकदीर, प्रयागराज को दी 3.25 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात

डिप्टी सीएम ने सहसों कार्यालय के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का लोकार्पण किया. ( Photo Credit; Deputy CM Media cell )

प्रयागराज : डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रविवार को प्रयागराज पहुंचे. तहसील सोरांव के ग्राम-पुरूषोत्तमपुर उर्फ गारापुर में आयोजित चौपाल कार्यक्रम में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों को रफ्तार देते हुए ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण और कल्याण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. अमृत सरोवर परिसर में स्थापित महात्मा बुद्ध, भगवान परशुराम, महाराणा प्रताप, सरदार वल्लभभाई पटेल, बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की प्रतिमाओं तथा अशोक की लाट का विधिवत अनावरण किया. विकसित भारत जी राम जी योजना (VB-G RAM G) के तहत बटन दबाकर 3,25,97,000 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया. 5.64 करोड़ की लागत से नवनिर्मित सृजित विकास खंड सहसों कार्यालय के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का फीता काटकर लोकार्पण किया. मंच से लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, चाभियां और डेमो चेक वितरित किए. इसके साथ ही दो बच्चों का अन्नप्राशन कराया और दो गर्भवती महिलाओं की गोदभराई की. डिप्टी सीएम ने दो गर्भवती महिलाओं की गोदभराई की. (Photo Credit; Deputy CM Media cell) डिप्टी सीएम ने अमृत सरोवर परिसर और नवनिर्मित विकास खंड कार्यालय में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है. हमारी सरकार का संकल्प गरीब को अमीर बनाना, किसान की आय बढ़ाना और महिलाओं व युवाओं को सशक्त बनाना है.