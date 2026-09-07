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जहरीली शराब कांड पर विपक्ष को डिप्टी सीएम की नसीहत, राजनीतिक रोटियां ना सेंके कांग्रेस

डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा, यह बहुत गंभीर मामला है, ऐसे मामले में कांग्रेस को राजनीतिक रोटियां नहीं सेंकनी चाहिए. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.

Jagdish Devda on sagar death
उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 5:00 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: सागर में जहरीली शराब से मौतों के मामले में प्रदेश के वित्त और आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने सरकार की तरफ से सफाई पेश करते हुए कहा कि सरकार इस पूरे मामले में मामले की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जगदीश देवड़ा ने कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे संवेदनशील मामले में कांग्रेस को राजनीतिक रोटियां नहीं सेंकनी चाहिए.

मामले में अभी तक 10 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी

मीडिया से रूबरू हुए उप-मुख्यमंत्री और वित्त-आबकारी विभाग के मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मामले की जैसे ही खबर लगी, मुख्यमंत्री के निर्देश पर आला अधिकारियों को मौके पर भेजा गया. इस मामले में अभी तक 20 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और उनमें से 10 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. मृतकों के पोस्टमार्टम में मौत की वजह जहरीली शराब आई है.

उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा (ETV Bharat)

मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, इस पूरे मामले की जांच चल रही है. हमें इस मामले की जड़ तक जाना है, जहां से यह शुरू हुआ है. इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में जो भी दोषी पाए गए और जिनकी लापरवाही पाई गई है, उन पर कार्रवाई की गई है. कांग्रेस द्वारा आबकारी कमिश्नर की भूमिका को लेकर उठाए गए सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि इस मामले में यदि किसी बड़े अधिकारी की भी लापरवाही सामने आई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

उप-मुख्यमंत्री बोले जनता भी दे जानकारी

हालांकि मंत्री संबंधित शराब ब्रांड को प्रदेश में प्रतिबंधित करने के सवाल को टाल गए. उन्होंने कहा कि पूर्व में हुई ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई की गई है. उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि उनको ऐसे किसी मामले की जानकारी लगती है तो उसे सरकार तक पहुंचाएं.

कांग्रेस पर किया पलटवार

उधर जहरीली शराब मामले में कांग्रेस के आरोपों को लेकर मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है. ऐसे मामले में कांग्रेस को राजनीतिक रोटियां नहीं सेंकनी चाहिए. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिघार के बयान पर उन्होंने कहा कि बयान देकर गुमराह करने की राजनीति कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए. किसी की मौत हो गई, सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है, हम किसी भी दोषी को छोड़ेंगे नहीं. यदि इस मामले में किसी बड़े अधिकारी की लापरवाही सामने आएगी तो उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा.

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