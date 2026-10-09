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जगदीश देवड़ा के OSD पर एक करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप, डिप्टी सीएम ने स्टाफ से हटाया

उपमुख्यमंत्री के ओएसडी दीपक रायचूरा हटाए गए ( ETV Bharat )

भोपाल: देश के चार राज्यों में 1 हजार करोड़ की धोखाधड़ी के मुख्य सूत्रधार मोहित गोगिया के मददगार बने मंत्री के ओएसडी दीपक रायचूरा को आखिरकार मंत्री ने अपने स्टॉफ से हटा दिया है. गोगिया ने दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश के भोपाल तक में करीबन 200 लोगों को आलीशान प्रॉपटी और लग्जरी कारें आधी कीमत में दिलाने का झांसा देकर 1 हजार करोड़ का चूना लगाया. हालांकि इसी दौरान भोपाल में दो शराब की दुकानें ली गई.

जांच एजेंसियों से पूछताछ के दौरान गोगिया ने आरोप लगाया है कि शराब की दुकानें दिलाने के नाम पर मंत्री के ओएसडी दीपम रायचुरा ने 1 करोड़ रुपए लिए थे. मामला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने दीपक रायचुना को अपने स्टॉफ से हटा दिया है.

मंत्री को क्यों हटाना पड़ा अपना ओएसडी दरअसल साल 2023 से 2025 के दौरान दीपक गोगिया से जालसाजी का नया रास्ता अपनाया. उसने बैंक की नीलामी वाली प्रॉपटी, लग्जरी कारें आधी दामों में दिलाने के नाम पर लोगों को चूना लगाना शुरू किया. वह बैंकों से लग्जरी प्रॉपर्टी की नीलामी की जानकारी निकालता और उसके फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसको आधी कीमत में बेचने का लोगों को झांसा देता. जहरीली शराब कांड पर विपक्ष को डिप्टी सीएम की नसीहत, राजनीतिक रोटियां ना सेंके कांग्रेस 2024 में उसने दिल्ली के सबसे पॉश और वीवीआईपी इलाकों में से एक अमृत शेरगिल मार्ग की कोठी नंबर 9 को बेचने के नाम पर यूनिट ग्रुप के सह-संस्थापक कृष्णा कुमार अग्रवाल के परिवार तक को चूना लगा दिया. 100 करोड़ की इस प्रॉपर्टी के नाम पर 43 करोड़ रुपए ले लिए. बाद में फर्जीवाड़ा उजागर हुआ. इस तरह गोगिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर पंजाब, चंडीगढ़ा, दिल्ली के अलावा भोपाल में करीबन 200 लोगों को 1 हजार करोड़ का चूना लगाया.