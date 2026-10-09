जगदीश देवड़ा के OSD पर एक करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप, डिप्टी सीएम ने स्टाफ से हटाया

जगदीश देवड़ा के OSD पर एक करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप, डिप्टी सीएम ने स्टाफ से हटाया
मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा, जांच निष्पक्ष रूप से हो, इसके लिए दीपम रायचुरा को स्टाफ से हटा दिया गया है. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 5:54 PM IST|
Updated : October 9, 2026 at 6:03 PM IST
भोपाल: देश के चार राज्यों में 1 हजार करोड़ की धोखाधड़ी के मुख्य सूत्रधार मोहित गोगिया के मददगार बने मंत्री के ओएसडी दीपक रायचूरा को आखिरकार मंत्री ने अपने स्टॉफ से हटा दिया है. गोगिया ने दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश के भोपाल तक में करीबन 200 लोगों को आलीशान प्रॉपटी और लग्जरी कारें आधी कीमत में दिलाने का झांसा देकर 1 हजार करोड़ का चूना लगाया. हालांकि इसी दौरान भोपाल में दो शराब की दुकानें ली गई.
जांच एजेंसियों से पूछताछ के दौरान गोगिया ने आरोप लगाया है कि शराब की दुकानें दिलाने के नाम पर मंत्री के ओएसडी दीपम रायचुरा ने 1 करोड़ रुपए लिए थे. मामला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने दीपक रायचुना को अपने स्टॉफ से हटा दिया है.
मंत्री को क्यों हटाना पड़ा अपना ओएसडी
दरअसल साल 2023 से 2025 के दौरान दीपक गोगिया से जालसाजी का नया रास्ता अपनाया. उसने बैंक की नीलामी वाली प्रॉपटी, लग्जरी कारें आधी दामों में दिलाने के नाम पर लोगों को चूना लगाना शुरू किया. वह बैंकों से लग्जरी प्रॉपर्टी की नीलामी की जानकारी निकालता और उसके फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसको आधी कीमत में बेचने का लोगों को झांसा देता.
2024 में उसने दिल्ली के सबसे पॉश और वीवीआईपी इलाकों में से एक अमृत शेरगिल मार्ग की कोठी नंबर 9 को बेचने के नाम पर यूनिट ग्रुप के सह-संस्थापक कृष्णा कुमार अग्रवाल के परिवार तक को चूना लगा दिया. 100 करोड़ की इस प्रॉपर्टी के नाम पर 43 करोड़ रुपए ले लिए. बाद में फर्जीवाड़ा उजागर हुआ. इस तरह गोगिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर पंजाब, चंडीगढ़ा, दिल्ली के अलावा भोपाल में करीबन 200 लोगों को 1 हजार करोड़ का चूना लगाया.
रायचूरा ने 2024-25 में टीटी नगर की दो शराब दुकानों का ठेका दिलाने को ली घूस
हालांकि इसी बीच साल 2024 में दीपक गोगिया भोपाल भी आया. साल 2025 में दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. जांच में कई जांच एजेंसियां भी शामिल हो गई. जांच एजेंसियों द्वारा की गई पूछताछ में सामने आया है कि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के ओएसडी और सहायक आबकारी आयुक्त दीपम रायचूरा ने 2024-25 में टीटी नगर की दो शराब दुकानों का ठेका दिलाने के लिए एक करोड़ रुपए लिए थे. यह ठेका जसवंत कुमार के नाम पर लिया गया था. इसके बदले में दीपम रायचूरा को दीपक दुबे के जरिए 50 लाख रुपए नगद दिए गए थे. इसके अलावा दीपम के एक दोस्त के आईएसबीटी स्थित होटल के खाते में भी 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे. पूछताछ में गोगिया ने भोपाल के कई कारोबारियों, अधिकारियों से संबंध के नाम लिए हैं.
मंत्री बोले जांच नहीं होगी प्रभावित
उधर शराब के ठेके दिलाने के नाम पर 1 करोड़ रुपए लेने के आरोपों के बाद दीपम रायचूरा को ओएसडी के पद से हटा दिया गया है. आबकारी विभाग में सहायक आबकारी आयुक्त दीपम रायचूरा उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के स्टाफ में 27 अगस्त 2024 से पदस्थ थे. साथ ही मंत्री की निजी स्थापना में ओएसडी का कार्यभार संभाल रहे थे.
उप मुख्यमंत्री डॉ. जगदीश देवड़ा ने कहा कि मामला 2024-25 का है और उसमें अनियमितता हुई थी. उस समय वह भोपाल में सहायक आबकारी आयुक्त पद पर पदस्थ थे और मेरे स्टॉफ में नहीं थे. मंत्री ने कहा कि घटना सामने आने के बाद विभाग को पूरे मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं. जांच निष्पक्ष रूप से हो, इसके लिए दीपम रायचुरा को मंत्री स्टाफ से हटा दिया गया है.