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प्रभुनाथ मिश्रा आत्महत्या मामले में पूर्व प्राचार्य के खिलाफ डिप्टी सीएम ने दी अभियोजन की मंजूरी, बढ़ेंगी मुश्किलें

डिप्टी सीएम ने दी अभियोजन की मंजूरी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : अयोध्या मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने संविदाकर्मी प्रभुनाथ मिश्रा की आत्महत्या के मामले में डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार के खिलाफ दर्ज मुकदमे में अभियोजन स्वीकृति दे दी है. स्वीकृति मिलने के बाद अब उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है.

प्रभुनाथ मिश्रा अयोध्या मेडिकल कॉलेज में संविदाकर्मी के रूप में तैनात थे. परिजनों की शिकायत के आधार पर न्यायालय के आदेश पर 7 नवंबर 2024 को तत्कालीन प्राचार्य डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार और दो छात्राओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. परिजनों ने आरोप लगाया था कि प्रभुनाथ को लगातार प्रताड़ित किया गया और शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया.

यह था पूरा मामला : मामला 29 जुलाई 2024 का है. सुबह करीब 11:30 बजे प्रभुनाथ मिश्रा की ड्यूटी मेडिकल कॉलेज के पर्चा काउंटर पर थी. इसी दौरान एमबीबीएस 2020 बैच की कुछ छात्राओं से उनका विवाद हो गया. आरोप है कि कुछ देर बाद बड़ी संख्या में पहुंचे मेडिकल छात्रों ने पर्चा काउंटर पर हंगामा किया और प्रभुनाथ के साथ मारपीट की. इसके बाद 7 अगस्त 2024 को प्रभुनाथ ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया. परिजन उन्हें मेडिकल कॉलेज दर्शननगर लेकर पहुंचे, जहां से गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया. अगले दिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. विवाद के बाद शिकायत वापस लेने का बनाया दबाव : परिजनों का आरोप था कि विवाद के बाद प्रभुनाथ पर शिकायत वापस लेने और छात्राओं से माफी मांगने का दबाव बनाया गया. एफआईआर में आरोप लगाया गया कि तत्कालीन प्राचार्य डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार ने भी उन्हें अपने कमरे में बुलाकर अपमानित किया और मारपीट की. इतना ही नहीं, छात्राओं के पैर पकड़कर माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया और ऐसा न करने पर छेड़छाड़ समेत गंभीर मामलों में फंसाने की धमकी दी गई. परिजनों ने इन्हीं परिस्थितियों को प्रभुनाथ की आत्महत्या की वजह बताया है.