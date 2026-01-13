उपमुख्यमंत्री बैरवा बोले- मनरेगा के नाम परिवर्तन से कांग्रेस को 'चिढ़', क्योंकि इसमें है 'जी राम जी'
महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लेकर पूछे गए सवाल पर उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि यह पार्टी सेवा के लिए है.
Published : January 13, 2026 at 7:22 PM IST|
Updated : January 13, 2026 at 8:33 PM IST
भीलवाड़ा: प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा मंगलवार को भीलवाड़ा पहुंचे. उन्होंने यहां कलेक्ट्रेट सभागार में बजट पूर्व संवाद किया और अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली. बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने मनरेगा योजना का नाम बदलकर 'विकसित भारत रोजगार गारंटी आजीविका मिशन' किए जाने पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर टिप्पणी की और कहा कि नई योजना में 'राम' का नाम होने से कांग्रेस इससे चिढ़ी हुई है. जयपुर में हुए ऑडी कार हादसे के संदर्भ में उन्होंने कहा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. तेज रफ्तार के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा.
उपमुख्यमंत्री बैरवा ने भीलवाड़ा में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. जयपुर में हुए ऑडी कार हादसे के संदर्भ में बैरवा ने कहा कि इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि शराब के नशे में इस तरह की लापरवाही गलत है और ऐसे मामलों में जागरूकता के साथ-साथ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी. परिवहन विभाग पहले ही मॉडिफाइड वाहनों पर रोक लगा चुका है और भविष्य में भी तेज रफ्तार से लोगों को कुचलने के प्रयास करने वालों के खिलाफ सरकार सख्ती बरतेगी.
उन्होंने मनरेगा योजना के नाम बदलकर 'विकसित भारत रोजगार गारंटी आजीविका मिशन' किए जाने पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर टिप्पणी की. डॉ. बैरवा ने कहा कि इस नए नाम से कांग्रेस को 'चिढ़' हो रही है, क्योंकि इसका शॉर्ट नाम 'जी राम जी' बनता है. उन्होंने कहा, 'हम सुबह उठते ही 'राम जी' का नाम लेते हैं, इस पर कांग्रेस को आपत्ति नहीं होनी चाहिए. अगर कांग्रेस के पास देश और राजस्थान के विकास के लिए अच्छे सुझाव हैं तो वह भी दीजिए, हमारी सरकार पूरा करेगी.' उपमुख्यमंत्री बैरवा ने बताया कि 28 जनवरी से विधानसभा सत्र शुरू होगा और उससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हर विभाग व क्षेत्र के लोगों से आगामी बजट के लिए सुझाव ले रहे हैं. प्रदेश के सभी जिलों में प्रभारी मंत्री इसी क्रम में संवाद कर रहे हैं.
भाजपा से वापस कांग्रेस में जाने को लेकर चर्चा में रहे वागड़ के नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बारे में पूछे जाने पर डॉ. बैरवा ने कहा कि भाजपा राष्ट्र को प्रथम मानकर काम करने वाली पार्टी है, जो सेवा के लिए है और किसी के लालच में काम नहीं करती. जो भी पार्टी में आएगा, उसका स्वागत है. इस अवसर पर भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल, कलेक्टर जसमीत सिंह संधू, एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, शहर विधायक अशोक कोठारी सहित कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे.