ब्रिगेडियर भवानी सिंह के वैक्स स्टैच्यू का अनावरण, उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कही ये बड़ी बात

जयपुर: नाहरगढ़ स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम में उप मुख्यमंत्री दीयाकुमारी के पिता और महावीर चक्र से अलंकृत ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह की वैक्स स्टैच्यू (मोम की प्रतिमा) का अनावरण किया गया. इस दौरान दीया कुमारी भावुक हो गईं और बोलीं- मेरे पिता केवल परिवार के नहीं, बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र के गौरव थे. यह क्षण मेरे लिए अत्यंत गर्व और भावनाओं से भरा है. उन्होंने बताया कि उनकी जीवनी पर बहुत अच्छी फिल्म भी बनाई गई है. फिल्म देखकर ऐसा लग रहा था कि सचमुच में ही वह यहीं कहीं हों. उन्होंने कहा कि उनके पिताजी सेना और सैनिकों को बहुत मान-सम्मान देते थे. उन्होंने सैनिकों पर आघात नहीं आने दी. पाकिस्तान की सेना को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था.

जयपुर वैक्स म्यूजियम के फाउंडर डायरेक्टर अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि पूर्व महाराजा भवानी सिंह की जयंती के अवसर पर यह अनावरण समारोह आयोजित किया गया. उन्होंने कहा कि यह क्षण केवल म्यूजियम ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण राजस्थान के लिए गौरव का विषय है. भवानी सिंह जैसे साहसी, देशभक्त और प्रेरक व्यक्तित्व की प्रतिमा यहां स्थापित होना आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी.

