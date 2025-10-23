ETV Bharat / state

ब्रिगेडियर भवानी सिंह के वैक्स स्टैच्यू का अनावरण, उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कही ये बड़ी बात

दीया कुमारी ने जयपुर वैक्स म्यूजियम में अपने पिता ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह की वैक्स स्टैच्यू का अनावरण किया और उन्हें राष्ट्र का गौरव बताया.

wax statue Bhawani Singh
ब्रिगेडियर भवानी सिंह के वैक्स स्टैच्यू के साथ उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी (ETV Bharat Jaipur)
Published : October 23, 2025 at 5:05 PM IST

जयपुर: नाहरगढ़ स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम में उप मुख्यमंत्री दीयाकुमारी के पिता और महावीर चक्र से अलंकृत ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह की वैक्स स्टैच्यू (मोम की प्रतिमा) का अनावरण किया गया. इस दौरान दीया कुमारी भावुक हो गईं और बोलीं- मेरे पिता केवल परिवार के नहीं, बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र के गौरव थे. यह क्षण मेरे लिए अत्यंत गर्व और भावनाओं से भरा है. उन्होंने बताया कि उनकी जीवनी पर बहुत अच्छी फिल्म भी बनाई गई है. फिल्म देखकर ऐसा लग रहा था कि सचमुच में ही वह यहीं कहीं हों. उन्होंने कहा कि उनके पिताजी सेना और सैनिकों को बहुत मान-सम्मान देते थे. उन्होंने सैनिकों पर आघात नहीं आने दी. पाकिस्तान की सेना को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था.

जयपुर वैक्स म्यूजियम के फाउंडर डायरेक्टर अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि पूर्व महाराजा भवानी सिंह की जयंती के अवसर पर यह अनावरण समारोह आयोजित किया गया. उन्होंने कहा कि यह क्षण केवल म्यूजियम ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण राजस्थान के लिए गौरव का विषय है. भवानी सिंह जैसे साहसी, देशभक्त और प्रेरक व्यक्तित्व की प्रतिमा यहां स्थापित होना आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी.

इस अवसर पर ब्रिगेडियर भवानी सिंह के जीवन और वीरता पर आधारित आठ मिनट की विशेष डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी प्रदर्शित की गई, जिसे देखकर उपस्थित सभी अतिथि भावुक हो उठे. कार्यक्रम में जयपुर राजघराने से जुड़े परिजन, सेना के पूर्व अधिकारी, म्यूजियम टीम और शहर के अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे.

यह प्रतिमा जयपुर वैक्स म्यूजियम के 'रॉयल दरबार' सेक्शन में स्थापित की गई है. इस प्रतिरूप को तैयार करने से पहले कलाकारों ने महीनों तक गहन रिसर्च की. क्ले फेस का फर्स्ट लुक अप्रैल में उनकी पुण्यतिथि पर जारी किया गया था. म्यूजियम में महाराणा प्रताप, सवाई जयसिंह द्वितीय, सवाई माधोसिंह द्वितीय, महारानी गायत्री देवी जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों की मोम की प्रतिमाएं पहले से ही प्रदर्शित हैं.

