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हक छीनने वालों को वोट मांगने का अधिकार नहीं, मातृशक्ति देगी जवाब : दीया कुमारी

जयपुर : संसद में नारी शक्ति वदन संशोधन अधिनियम बहुमत के अभाव में गिर गया. अब इस आरक्षण विधेयक को लेकर सियासत भी गरम है. भाजपा और कांग्रेस के नेता आमने सामने हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है. महिला आरक्षण विधेयक के टर्न डाउन होने पर ETV भारत ने डिप्टी सीएम दीया कुमारी से खास बातचीत की. इस दौरान दीया कुमारी ने 17 अप्रैल के दिन को इतिहास का काला अध्याय बताया. उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिन्होंने महिलाओं का हक छीना है, उन्हें जनता से वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है. सदन में बिल के गिरने पर जिस तरह से जश्न मनाया देश की मातृशक्ति ने देखा है, इसका जवाब उन्हें वोट की चोट से मिलेगा.

सवाल : एक बिल जो महिलाओं को राजनीतिक मौका दे रहा था, उसका विरोध हुआ और वो टर्न डाउन हो गया ?

जवाब : यह बहुत ही दुःख की बात है. इतिहास बनने जा रहा था, महिलाओं को उनका अधिकार मिलने जा रहा था. वह अधिकार विपक्ष में नहीं उनको लेने दिया. उस बिल का विरोध किया और बिल को पास नहीं होने दिया, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती. वह काला दिन था. इतिहास का एक काला दिन. डेमोक्रेसी का काला दिन था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया महिलाओं से कि वो उनको उनका हक दिलाएंगे. उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे, लेकिन विपक्ष ने महिलाओं के अधिकारों को छीन लिया. विपक्ष तो कभी चाहता ही नहीं कि महिलाओं को आगे आने का मौका मिले. विपक्ष की ओछी मानसिकता महिलाओं को लेकर है. बहुत दुख की बात है, लेकिन अब सभी महिलाओं में बहुत गुस्सा है. बहुत आक्रोश है. इसका जवाब महिला मातृशक्ति विपक्ष को देगी और समय-समय पर पहले भी अच्छी तरह से देती रही है. अभी भी कई राज्यों में चुनाव है, विपक्ष को मातृशक्ति जवाब देने जा रही है, जो कुछ विपक्ष ने किया उसको इतिहास कभी नहीं भूलेगा और उन्हें इसके लिए माफ नहीं करेगा.

डिप्टी सीएम दीया कुमारी से खास बातचीत (ETV Bharat Jaipur)

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