डिप्टी सीएम दीया कुमारी बोलीं- प्रदेशवासियों को मिलेगा अच्छा और समावेशी बजट
उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि आगामी राज्य बजट पिछले की तरह ही समावेशी और प्रदेशवासियों के लिए फायदेमंद होगा.
Published : January 30, 2026 at 1:56 PM IST
जयपुर: इस बार भी प्रदेशवासियों को बहुत अच्छा और समावेशी बजट मिलेगा. ये कहना है राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी का. अपने जन्मदिन के अवसर पर धार्मिक स्थलों में दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में भी पूरे प्रदेश के लिए अहम और उल्लेखनीय घोषणाएं होंगी. सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इन घोषणाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो, जैसा कि अब तक किया गया है.
उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने अपने जन्मदिन की शुरुआत जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में पूजा-अर्चना से की. इसके बाद वो ताड़केश्वर महादेव मंदिर और मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में दर्शन करने पहुंची. देवदर्शन के बाद वे अपने विधानसभा क्षेत्र में भी मंदिरों में पूजा कर आमजन और कार्यकर्ताओं से मिलेंगी. इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है. वहीं आगामी राज्य बजट को लेकर पूछे गए सवाल पर दीया कुमारी ने कहा कि बजट से जुड़ी सभी जानकारियां बजट पेश होने के समय ही सामने आएंगी. उन्होंने ये भरोसा जरूर दिलाया कि इस बार भी एक बहुत अच्छा और समावेशी बजट प्रदेशवासियों को मिलेगा.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार ने हर वर्ग और हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए मजबूत बजट पेश किए हैं. सरकार ने न सिर्फ बड़े ऐलान किए, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने का भी काम किया है. इस बार के बजट में भी पूरे प्रदेश के लिए अहम घोषणाएं होंगी. सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इन घोषणाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो, जैसा कि अब तक किया गया है. उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार का फोकस विकास, सुशासन और हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर है.
इस बीच दीया कुमारी 'द पैलेस' स्कूल भी पहुंची. स्कूल की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यहां विशेष फोटोग्राफी प्रदर्शनी 'Etched in Silver' का आयोजन किया गया. स्कूल के मल्टी पर्पस हॉल में आयोजित प्रदर्शनी में 25 साल की यात्रा, उपलब्धियों और यादगार पलों को तस्वीरों के माध्यम से दर्शाया गया. इस दौरान पूर्व राज परिवार के सदस्य पद्मनाभ भी मौजूद रहे.