डिप्टी सीएम दीया कुमारी बोलीं- प्रदेशवासियों को मिलेगा अच्छा और समावेशी बजट

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने मोतीडूंगरी गणेश मंदिर के दर्शन किए ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: इस बार भी प्रदेशवासियों को बहुत अच्छा और समावेशी बजट मिलेगा. ये कहना है राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी का. अपने जन्मदिन के अवसर पर धार्मिक स्थलों में दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में भी पूरे प्रदेश के लिए अहम और उल्लेखनीय घोषणाएं होंगी. सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इन घोषणाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो, जैसा कि अब तक किया गया है. पढें: जनता की मांग और सुझावों पर आधारित होगा राजस्थान बजट: डिप्टी सीएम दीया कुमारी उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने अपने जन्मदिन की शुरुआत जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में पूजा-अर्चना से की. इसके बाद वो ताड़केश्वर महादेव मंदिर और मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर में दर्शन करने पहुंची. देवदर्शन के बाद वे अपने विधानसभा क्षेत्र में भी मंदिरों में पूजा कर आमजन और कार्यकर्ताओं से मिलेंगी. इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है. वहीं आगामी राज्य बजट को लेकर पूछे गए सवाल पर दीया कुमारी ने कहा कि बजट से जुड़ी सभी जानकारियां बजट पेश होने के समय ही सामने आएंगी. उन्होंने ये भरोसा जरूर दिलाया कि इस बार भी एक बहुत अच्छा और समावेशी बजट प्रदेशवासियों को मिलेगा.