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डिप्टी सीएम दीया बोलीं-हर विधानसभा क्षेत्र में होना चाहिए सांसद खेल उत्सव

दीया कुमारी ने कहा कि राजस्थान सरकार की घोषणाएं धरातल पर उतर रही हैं. महिलाओं और बच्चों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं.

Deputy CM Diya Kumari and Union Minister Yadav at the sports festival in Behror.
बहरोड़ में खेल उत्सव में डिप्टी सीएम दीया कुमारी और केंद्रीय मंत्री यादव (ETV Bharat Behror)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 6, 2026 at 4:52 PM IST

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बहरोड़: उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल बड़े महत्वपूर्ण है. खेलों से आज की युवा पीढ़ी गोल्ड मेडल लाकर देश का नाम रोशन कर सकती है. डिप्टी सीएम अलवर सांसद खेल उत्सव के दौरान शनिवार को बालिकाओं को संबोधित कर रही थीं.

डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 का विजन देश का युवाओं को लेकर भी है ताकि युवा आगे चलकर खेलों के जरिए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकें. इससे गांव के युवाओं को भी दिशा मिलेगी. दीया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे खेल उत्सव होने चाहिए. इनके जरिए युवा आत्मविश्वास हासिल कर हर मोर्चे पर कामयाब हो पाएंगे. दीया ने कहा कि राजस्थान सरकार की घोषणाएं धरातल पर उतर रही है. महिलाओं और बच्चों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं. डिप्टी सीएम ने एक सवाल पर कहा कि उन्होंने भी बचपन में बैडमिंटन, हॉकी जैसे कई खेलों में भाग लिया.

पढ़ें:सांसद खेल उत्सव कैंप का आगाज, भाग ले रहे 600 खिलाड़ी

डिप्टी सीएम दीया ने कहा कि अलवर सांसद खेल उत्सव कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की देन है. उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया. क्षेत्र में रोजगार, व्यापार और सड़क, बिजली, पानी की कोई कमी ना रहे, इसे लेकर केंद्रीय मंत्री यादव प्रतिबद्ध हैं.

पढ़ें: खेलों का महाकुंभ: 80 हजार प्रतिभाओं ने सांसद खेल महोत्सव में बनाया नया इतिहास

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DEPUTY CM DIYA KUMARI IN BEHROR
UNION MINISTER BHUPENDER YADAV
PM NARENDRA MODI VISION FOR 2047
ALWAR MP SPORTS FESTIVAL

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