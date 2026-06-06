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डिप्टी सीएम दीया बोलीं-हर विधानसभा क्षेत्र में होना चाहिए सांसद खेल उत्सव

बहरोड़: उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल बड़े महत्वपूर्ण है. खेलों से आज की युवा पीढ़ी गोल्ड मेडल लाकर देश का नाम रोशन कर सकती है. डिप्टी सीएम अलवर सांसद खेल उत्सव के दौरान शनिवार को बालिकाओं को संबोधित कर रही थीं.

डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 का विजन देश का युवाओं को लेकर भी है ताकि युवा आगे चलकर खेलों के जरिए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकें. इससे गांव के युवाओं को भी दिशा मिलेगी. दीया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे खेल उत्सव होने चाहिए. इनके जरिए युवा आत्मविश्वास हासिल कर हर मोर्चे पर कामयाब हो पाएंगे. दीया ने कहा कि राजस्थान सरकार की घोषणाएं धरातल पर उतर रही है. महिलाओं और बच्चों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं. डिप्टी सीएम ने एक सवाल पर कहा कि उन्होंने भी बचपन में बैडमिंटन, हॉकी जैसे कई खेलों में भाग लिया.

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