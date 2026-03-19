अजमेर में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने की बजट घोषणाओं की समीक्षा, अधिकारियों को लंबित कार्य जल्द पूरे करने के निर्देश
डिप्टी सीएम ने कहा कि बजट के 90 प्रतिशत काम पूरे हो चुके. कुछ कामों में शिथिलता है, उनमें गति लाने के निर्देश दिए हैं.
Published : March 19, 2026 at 4:28 PM IST
अजमेर: राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बजट घोषणाओं के तहत होने वाले कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. दीया कुमारी ने अधिकारियों को लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए.
बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री ने दावा किया कि बजट घोषणाओं के 90 प्रतिशत कार्य धरातल पर उतर चुके हैं और शेष कार्य भी जल्द धरातल पर उतरने वाले हैं. उन्होंने यह भी माना कि कुछ कार्यों में शिथिलता आई है, अधिकारियों को गति लाने के निर्देश दिए गए हैं.
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अवैध संपत्ति ही तोड़ने के निर्देश: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बातचीत में कहा कि 18 से 19 ऐसी घोषणाएं हैं, जिनकी पेंडेंसी चल रही है. राज्य स्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है. उन्होंने बताया कि बैठक में पेयजल संबंधी आवश्यक कार्यों को समय से पहले पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि लोगों को भीषण गर्मी में पेयजल किल्लत का सामना न करना पड़े. अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती स्मारक को तोड़ने के कोर्ट के आदेश पर उन्होंने कहा कि किसी भी संपत्ति पर कार्रवाई तभी होती है, जब या तो वह अवैध हो या अतिक्रमण करके वहां निर्माण किया गया हो. इस मामले को दिखवा रहे हैं. बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, शासन सचिव नीरज के. पवन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे.
टूटी सड़कों और पेयजल समस्या को लेकर दिए निर्देश: इधर, केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने अजमेर में टूटी सड़कों की मरम्मत पहले करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया. उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में भीषण गर्मी होगी. पानी की किल्लत न हो, इसके लिए अधिकारियों को अभी से ही सचेत कर दिया है.