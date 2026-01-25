दीया कुमारी बोलीं- 'वंदे मातरम' केवल उद्घोष नहीं, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव
रैली के माध्यम से भारत माता के प्रति श्रद्धा, त्याग और समर्पण के भाव को जन-जन तक पहुंचाया गया.
Published : January 25, 2026 at 3:23 PM IST
जयपुर : राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय मूल्यों के भाव के साथ गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले रविवार को जयपुर में 'वंदे मातरम' राष्ट्रभक्ति रैली का आयोजन हुआ. विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन और सांस्कृतिक एवं नैतिक प्रशिक्षण फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस रैली में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी भी मौजूद रहीं. उन्होंने 'वंदे मातरम' केवल उद्घोष नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव बताया.
'वंदे मातरम' नारा नहीं, मंत्र है : राजधानी में रविवार को वंदे मातरम राष्ट्रभक्ति रैली का आयोजन हुआ. रैली के माध्यम से भारत माता के प्रति श्रद्धा, त्याग और समर्पण के भाव को जन-जन तक पहुंचाया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में बच्चों और युवाओं की भी भागीदारी रही. वहीं, रैली को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि 'वंदे मातरम' केवल एक नारा नहीं, बल्कि ये एक मंत्र है, जो स्वतंत्रता संग्राम के समय से लेकर आज तक देशवासियों में राष्ट्रप्रेम, एकता और आत्मगौरव की चेतना जागृत करता रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत रैलियां हमारी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय चेतना को और ज्यादा सुदृढ़ बनाती हैं.
नई पीढ़ी को सही दिशा देने की आवश्यकता : उन्होंने कहा कि 'वंदे मातरम' शब्द मात्र नहीं, बल्कि शौर्य, साहस, बलिदान और समर्पण का भाव है, जिस पर हर देशवासी को गर्व होना चाहिए. उपमुख्यमंत्री ने नई पीढ़ी को देश के इतिहास और महापुरुषों से परिचित कराने, साथ ही उन्हें सही मूल्य और दिशा देने की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन सरकार निरंतर विकास, सुशासन और राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है. सरकार का लक्ष्य समावेशी विकास के साथ-साथ नागरिक कर्तव्यों और राष्ट्रीय मूल्यों को सशक्त करना है.
आज विद्याधर नगर विधानसभा के अंबाबाड़ी में हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन तथा सांस्कृतिक एवं नैतिक प्रशिक्षण फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रभक्ति भाव जागरण 'वंदे मातरम्' रैली में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ।— Diya Kumari (@KumariDiya) January 25, 2026
‘वंदे मातरम्’ केवल एक उद्घोष नहीं, बल्कि भारत… pic.twitter.com/v62Fnn68b2
ये रहे मौजूद : कार्यक्रम में जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जयपुर महानगर प्रचारक प्रशांत, एचएसएस फाउंडेशन के अध्यक्ष सुभाष बापना, सचिव सोमकांत शर्मा, आरएसएस के क्षेत्रीय संघचालक डॉ. रमेश, संस्कार भारती राजस्थान अध्यक्ष अरुण, भाजपा जिला अध्यक्ष अमित गोयल सहित एचएसएस फाउंडेशन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में बालक-बालिकाएं उपस्थित रहे.
देशभक्ति के तरानों से गूंजा चित्तौड़ का हृदय स्थल : चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर पहली बार गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस बैंड का आयोजन किया गया. शहर के मध्य हुए इस कार्यक्रम में पुलिस बैंड के माध्यम में देशभक्ति गीतों के तरानों से शहर का हृदय स्थल कहलाया जाने वाला गोल प्याऊ चौराहा गूंज उठा. इस आयोजन के कई शहरवासी साक्षी बने. वंदे मातरम की प्रस्तुति ने सभी को रोमांचित कर दिया. गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले हुए इस आयोजन से शहरवासियों के बीच देशभक्ति के जोश का नया संचार हुआ. आयोजन में कई जनप्रतिनिधि, पुलिस अधिकारी, सीएलजी मेंबर के अलावा शहरवासी मौजूद रहे.
पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि 77वें गणतंत्र के उपलक्ष्य में वंदे मातरम कार्यक्रम का आयोजन शहर के मध्य गोल प्याऊ चौराहा स्थित पद्मिनी पार्क में हुआ. इसमें पुलिस बैंड के माध्यम से संगीतमय प्रस्तुति दी गई. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राज्य एवं भारत सरकार की ओर से आदेशित इस कार्यक्रम को हमने पद्मिनी पार्क में आयोजित किया. इसके तहत हम सभी देशवासियों में यह संदेश जगाना चाहते हैं कि इस राष्ट्रीय पर्व पर न केवल हम एकजुट रहे, बल्कि देश की अखंडता, संप्रभुता एवं भाइचारा को सदैव जिंदा रखे.