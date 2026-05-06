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उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने किए श्रीनाथजी के दर्शन, बोलीं- डबल इंजन की सरकार कर रही अच्छा काम

नाथद्वारा: राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी दो दिवसीय राजसमंद दौरे पर हैं. बुधवार सुबह उन्होंने नाथद्वारा पहुंचकर प्रभु श्रीनाथजी के दर्शन किए और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की. उन्होंने मंदिर विकास के कार्यों पर चर्चा की. दीया कुमारी ने कहा कि सांसद रहते उनका नाथद्वारा से गहरा लगाव रहा है. उन्होंने कल राजसमंद व नाथद्वारा में शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रमों में भाग लिया तथा उदयपुर में अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं की प्रगति जानी.

दीया कुमारी ने यहां तिलकायत पुत्र गोस्वामी विशाल बावा से फोन पर बात कर आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रभु श्रीनाथजी की ग्वाल झांकी के दर्शन किए. दर्शनोपरांत मंदिर परम्परा के अनुसार मंदिर मंडल के अधिकारी सुधाकर उपाध्याय ने उपमुख्यमंत्री का अभिनंदन किया तथा रजाई-उपरणा ओढ़ाकर और श्रीजी का प्रसाद भेंट कर समाधान किया. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सांसद रहते उनका नाथद्वारा काफी आना-जाना रहा है. यहां की जनता से लगाव है और उन्हें यहां बहुत मान-सम्मान मिलता है. उपमुख्यमंत्री ने उदयपुर में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली और योजनाओं की प्रगति जानी. इसके साथ ही आज फिर से राजसमंद व भीलवाड़ा में ग्राम रथ के कार्यक्रम हैं.