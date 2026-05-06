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उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने किए श्रीनाथजी के दर्शन, बोलीं- डबल इंजन की सरकार कर रही अच्छा काम

उपमुख्यमंत्री ने उदयपुर में अपने विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और योजनाओं की प्रगति जानी. बाद में ग्रामरथ कार्यक्रमों में भाग लिया.

Diya Kumari In Nathdwara
उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी का स्वागत करते मंदिर पदाधिकारी (ETV Bharat Nathdwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 6, 2026 at 1:06 PM IST

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नाथद्वारा: राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी दो दिवसीय राजसमंद दौरे पर हैं. बुधवार सुबह उन्होंने नाथद्वारा पहुंचकर प्रभु श्रीनाथजी के दर्शन किए और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की. उन्होंने मंदिर विकास के कार्यों पर चर्चा की. दीया कुमारी ने कहा कि सांसद रहते उनका नाथद्वारा से गहरा लगाव रहा है. उन्होंने कल राजसमंद व नाथद्वारा में शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रमों में भाग लिया तथा उदयपुर में अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं की प्रगति जानी.

दीया कुमारी ने यहां तिलकायत पुत्र गोस्वामी विशाल बावा से फोन पर बात कर आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रभु श्रीनाथजी की ग्वाल झांकी के दर्शन किए. दर्शनोपरांत मंदिर परम्परा के अनुसार मंदिर मंडल के अधिकारी सुधाकर उपाध्याय ने उपमुख्यमंत्री का अभिनंदन किया तथा रजाई-उपरणा ओढ़ाकर और श्रीजी का प्रसाद भेंट कर समाधान किया. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सांसद रहते उनका नाथद्वारा काफी आना-जाना रहा है. यहां की जनता से लगाव है और उन्हें यहां बहुत मान-सम्मान मिलता है. उपमुख्यमंत्री ने उदयपुर में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली और योजनाओं की प्रगति जानी. इसके साथ ही आज फिर से राजसमंद व भीलवाड़ा में ग्राम रथ के कार्यक्रम हैं.

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Diya Kumari In Nathdwara
बच्चों को प्रसाद खिलाती दीया कुमारी (ETV Bharat Nathdwara)

उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार काफी अच्छा कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीन राज्यों में भाजपा की सरकार बनी है और प्रधानमंत्री के विकास कार्यों पर जनता ने मुहर लगाई है तथा बंपर वोटिंग कर सरकार बनाई है. दर्शन के बाद उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने गुंजल ग्राम स्थित आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया, बच्चों के पोषाहार को चखा और गुणवत्ता की जांच की. वहीं उपस्थित अधिकारियों को साफ-सफाई एवं पोषाहार के विषय में दिशा-निर्देश दिए. इस दौरान कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, मंदिर मंडल सीईओ जितेंद्र कुमार पंड्या, तिलकायत सचिव लीलाधर पुरोहित, सहायक अधिकारी अनिल सनाढ्य, रोहित गुर्जर, कमलेश पालीवाल, भाजपा महामंत्री प्रदीप काबरा और मंडल अध्यक्ष हरदयाल सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे.

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