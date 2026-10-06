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जयपुर: एथलीट यशवीर सिंह से मिलीं उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, बोलीं- तुम्हारी जीत राजस्थान की जीत

एथलीट यशवीर सिंह से मिलीं उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी. ( ETV Bharat Jaipur )