जयपुर: एथलीट यशवीर सिंह से मिलीं उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, बोलीं- तुम्हारी जीत राजस्थान की जीत
यशवीर सिंह ने एशियन गेम्स 2026 में रजत पदक और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है.
Published : October 6, 2026 at 6:32 PM IST
जयपुर: जयपुर के एथलीट यशवीर सिंह से उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने मंगलवार को सचिवालय में मुलाकात की. इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने यशवीर की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी और आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दीं. यशवीर सिंह ने एशियन गेम्स 2026 में रजत पदक और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है.
खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतना किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी उपलब्धि है. यशवीर सिंह ने अपनी मेहनत, अनुशासन और प्रतिभा के दम पर यह मुकाम हासिल किया है. उनकी सफलता न केवल राजस्थान के लिए गौरव की बात है, बल्कि प्रदेश के उन युवाओं के लिए भी प्रेरणादायी है, जो खेलों में अपना करियर बनाना चाहते हैं.
राजस्थान के खिलाड़ियों ने पिछले कुछ वर्षों में अलग-अलग खेलों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है. प्रदेश के युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के दम पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं. यशवीर सिंह की उपलब्धि भी इसी गौरवशाली परंपरा का हिस्सा है.
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प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की क्षमता का प्रमाण, युवाओं के लिए प्रेरणा: दीया कुमारी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राजस्थान के खिलाड़ियों की लगातार बेहतर होती मौजूदगी प्रदेश में खेल प्रतिभाओं की क्षमता को दर्शाती है. ऐसे खिलाड़ियों की उपलब्धियां दूसरे युवा खिलाड़ियों को भी लक्ष्य तय कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं. दीया कुमारी ने यशवीर सिंह के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि वे आने वाली प्रतियोगिताओं में भी इसी तरह शानदार प्रदर्शन करते हुए देश और राजस्थान का गौरव बढ़ाएं.
एक दिन पहले धर्मवीर चौधरी का भी किया था अभिनंदन: इससे पहले 5 अक्टूबर को उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने एशियन गेम्स 2026 की 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य और राजस्थान के टोंक निवासी धावक धर्मवीर चौधरी से भी मुलाकात की थी. उन्होंने धर्मवीर को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी थी. दीया कुमारी ने कहा था कि धर्मवीर चौधरी की मेहनत, लगन और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने राजस्थान सहित पूरे देश को गौरवान्वित किया है. उनकी उपलब्धि प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है.राजस्थान की खेल प्रतिभाएं लगातार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना रही हैं. यशवीर सिंह और धर्मवीर चौधरी जैसे खिलाड़ियों की सफलता प्रदेश के अन्य युवाओं को भी खेलों में आगे बढ़ने और देश के लिए पदक जीतने के लिए प्रेरित करेगी.
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