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राजस्थान टूरिज्म का ग्लोबल प्रमोशन: डिप्टी सीएम दीया कुमारी बोलीं, एस्ट्रो टूरिज्म और डेजर्ट एडवेंचर पर करें फोकस

राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से राजधानी जयपुर में बुधवार को अहम मंथन किया गया.

DY CM Diya Kumari engaging in discussions at the meeting
बैठक में चर्चा करती डिप्टी सीएम दीया कुमारी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 3, 2026 at 6:12 PM IST

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जयपुर: राजस्थान को विश्व पर्यटन मानचित्र पर नंबर वन डेस्टिनेशन बनाने के लक्ष्य के साथ राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को पर्यटन भवन में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि सभी पर्यटन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ताकि प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन सके. बैठक में 18 नवंबर, 2027 को जयपुर स्थापना के 300 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वर्षभर उत्सव मनाने की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश भी दिए गए. इसके तहत सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटन गतिविधियों का व्यापक आयोजन किया जाएगा.

ब्रांडिंग और ग्लोबल प्रमोशन पर जोर: दीया कुमारी ने राजस्थान पर्यटन की मजबूत ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि राज्य को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोड शो के जरिए प्रमोट किया जाए. उन्होंने आधुनिक तकनीक और सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए. इसके साथ ही पर्यटन विभाग की मीडिया बायिंग और प्रचार रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा की गई.

पर्यटन को बढ़ाने के लिए ये है योजना, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

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एस्ट्रो टूरिज्म और डेजर्ट एडवेंचर पर फोकस: बैठक में एस्ट्रो टूरिज्म को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई. विशेषज्ञों के अनुसार राजस्थान का स्वच्छ आकाश और कम प्रकाश प्रदूषण इसे स्टारगेजिंग के लिए दुनिया के बेहतरीन स्थानों में शामिल करता है. जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर को स्टारगेजिंग हब के रूप में विकसित करने, पश्चिमी राजस्थान को डार्क स्काई रिजर्व घोषित करने और माउंट आबू में ऑब्जरवेटरी टूरिज्म शुरू करने पर विचार किया गया. इसके साथ ही दुबई की तर्ज पर जैसलमेर-बाड़मेर क्षेत्र को वर्ल्ड क्लास डेजर्ट एडवेंचर हब के रूप में विकसित करने की योजना पर भी चर्चा हुई.

Discussion Held on Tourism Issues at Meeting
पर्यटन के मुद्दों पर बैठक में हुई चर्चा (ETV Bharat Jaipur)

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नए अभियान और नवाचार पर जोर: उपमुख्यमंत्री ने 'Visit Rajasthan in Summers' अभियान शुरू करने और गर्मियों में पर्यटन को बढ़ावा देने की रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए. इसके अलावा एआई आधारित टूरिज्म ऐप विकसित करने पर भी जोर दिया गया, जिससे पर्यटकों को बेहतर डिजिटल अनुभव मिल सके. उदयपुर में वेडिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम और घूमर फेस्टिवल आयोजित करने की योजना पर भी चर्चा हुई. साथ ही शेखावाटी की हवेलियों और जयपुर वॉल सिटी में फ्रेस्को पेंटिंग के जरिए सौंदर्यीकरण पर भी विचार किया गया.

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समर टूरिज्म के लिए विशेष योजना: राजसमंद, माउंट आबू, उदयपुर, जवाई और कुंभलगढ़ को 'पिक योर समर एस्केप' थीम के तहत विकसित करने की योजना बनाई जा रही है, ताकि गर्मियों के दौरान भी पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके. इस बैठक में सरकार ने जाहिर कर दिया कि, विभाग पर्यटन क्षेत्र में नवाचार, ब्रांडिंग और बुनियादी ढांचे के विकास के जरिए राजस्थान को वैश्विक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है.

बैठक में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, पर्यटन सचिव शुचि त्यागी, पर्यटन आयुक्त रुक्मणि रियाड़ सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान पुष्कर कॉरिडोर, महाराणा प्रताप सर्किट, झुंझुनू का वॉर म्यूजियम और आमेर मास्टर प्लान जैसी प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई. उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्य की गति बढ़ाने और तय समय सीमा में परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए.

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