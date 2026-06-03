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राजस्थान टूरिज्म का ग्लोबल प्रमोशन: डिप्टी सीएम दीया कुमारी बोलीं, एस्ट्रो टूरिज्म और डेजर्ट एडवेंचर पर करें फोकस

बैठक में चर्चा करती डिप्टी सीएम दीया कुमारी ( ETV Bharat Jaipur )