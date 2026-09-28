23 लाख पांडुलिपियों का सर्वे, 1.24 लाख का डिजिटलीकरण, दीया कुमारी बोलीं- ये अतीत नहीं, भविष्य के ज्ञान का स्रोत
ज्ञान भारतम मिशन के तहत जयपुर के झालाना संस्थानिक क्षेत्र स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सोमवार को पाण्डुलिपि डिजिटलीकरण कार्यशाला आयोजित हुई.
Published : September 28, 2026 at 5:17 PM IST|
Updated : September 28, 2026 at 5:23 PM IST
जयपुर : राजस्थान में प्राचीन ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत को डिजिटल स्वरूप देने की दिशा में काम तेज किया जा रहा है. राज्य में अब तक राजकीय और प्राइवेट संग्रह, पुस्तकालयों, मंदिरों और मठों आदि से करीब 23 लाख पांडुलिपियों का सर्वे किया जा चुका है, जबकि इनमें से करीब 1.24 लाख पांडुलिपियों को डिजिटलाइज्ड किया जा चुका है. अब उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने हर पांडुलिपि को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की बात कही है.
पांडुलिपियां भविष्य के लिए ज्ञान का स्रोत : ज्ञान भारतम मिशन के तहत जयपुर के झालाना संस्थानिक क्षेत्र स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सोमवार को पाण्डुलिपि डिजिटलीकरण कार्यशाला आयोजित हुई. इस दौरान उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी भी मौजूद रहीं. उन्होंने कहा कि पांडुलिपियां केवल पुराने कागज या ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि इनमें भारत के हजारों वर्षों के साहित्य, परंपरा, इतिहास, दर्शन और शोध का ज्ञान सुरक्षित है. एक पांडुलिपि अतीत की जानकारी देने के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए नए रास्ते भी खोलती है. ज्ञान भारतम मिशन के जरिए प्राचीन ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का काम किया जा रहा है, ताकि ये ज्ञान अलमारियों और निजी संग्रहों तक सीमित न रहे, बल्कि डिजिटल माध्यम से शोधार्थियों, विद्यार्थियों और आम लोगों तक पहुंच सके.
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हर पांडुलिपि को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का लक्ष्य : दीया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य राजस्थान की प्रत्येक पांडुलिपि को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है. इससे युवा शोधार्थी और विद्यार्थी शास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष, साहित्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध पारंपरिक ज्ञान तक आसानी से पहुंच सकेंगे. उन्होंने बताया कि इसके लिए जिला स्तर पर संरक्षण केंद्र विकसित करने के साथ निजी संग्रहकर्ताओं को भी मिशन से जोड़ा जाएगा.
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संस्कृत विभागों को साथ लेकर तालपत्रों के संरक्षण पर जोर : इस दौरान मौजूद रहे मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि प्राचीन ग्रंथ और दस्तावेज देश की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर हैं. राजस्थान का इतिहास और सभ्यता समृद्ध रही है, ऐसे में ज्ञान भारतम मिशन के तहत संरक्षण और डिजिटलीकरण के काम को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने की जरूरत है. उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों के संस्कृत विभागों को इस अभियान से जोड़ने, तालपत्रों के संरक्षण और संस्कृत शब्दावली तैयार करने की दिशा में काम करने पर जोर दिया. साथ ही विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और युवाओं को इस क्षेत्र में शोध के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही.
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राजस्थान को रोल मॉडल के रूप में किया पेश : कार्यशाला में ज्ञान भारतम मिशन के राजस्थान समन्वयक डॉ. सुरेंद्र शर्मा ने राजस्थान में चल रहे काम का प्रजेंटेशन दिया. उन्होंने बताया कि राज्य में मिशन के तहत पांडुलिपियों के सर्वे और डिजिटलीकरण का काम किया जा रहा है. उन्होंने राजस्थान को इस मिशन में रोल मॉडल के रूप में उभरने की जानकारी भी दी. इस दौरान संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली के संयुक्त सचिव समीर नंदा, निदेशक इंद्रजीत सिंह, पर्यटन विभाग की आयुक्त रुक्मणी रियार, कला एवं संस्कृति विभाग के शासन उप सचिव अनुपम कायल, राजस्थान संस्कृत अकादमी की निदेशक डॉ. लता श्रीमाली, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की संयुक्त निदेशक कृष्णकांता शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे.
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