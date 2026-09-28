ETV Bharat / state

23 लाख पांडुलिपियों का सर्वे, 1.24 लाख का डिजिटलीकरण, दीया कुमारी बोलीं- ये अतीत नहीं, भविष्य के ज्ञान का स्रोत

पांडुलिपियों का निरीक्षण करती उपमुख्यमंत्री और अधिकारी ( ईटीवी भारत )

जयपुर : राजस्थान में प्राचीन ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत को डिजिटल स्वरूप देने की दिशा में काम तेज किया जा रहा है. राज्य में अब तक राजकीय और प्राइवेट संग्रह, पुस्तकालयों, मंदिरों और मठों आदि से करीब 23 लाख पांडुलिपियों का सर्वे किया जा चुका है, जबकि इनमें से करीब 1.24 लाख पांडुलिपियों को डिजिटलाइज्ड किया जा चुका है. अब उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने हर पांडुलिपि को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की बात कही है.