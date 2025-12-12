ETV Bharat / state

कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक; बोले- उत्तर प्रदेश में नहीं गलेगी अखिलेश यादव की दाल

पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल के घर पर शोक संवेदना व्यक्त करते डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ( Photo credit: मीडिया सेल )

कानपुर/हापुड़ : डिप्टी सीएम बृजेश पाठक शुक्रवार को कानपुर पहुंचे. पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल को श्रद्धांजलि देने डिप्टी सीएम शुक्रवार को उनके घर पहुंचे. परिजनों से मुलाकात कर उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की. पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने सपा अध्यक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के पेट में दर्द है. जिस तरह बिहार में उनकी दाल नहीं गली, ठीक वैसे ही अब उत्तर प्रदेश में उनकी दाल नहीं गलेगी. वहीं दूसरी ओर हापुड़ में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने एसआईआर की तारीख बढ़ाने को लेकर कहा कि चुनाव आयोग का यह कदम स्वागत योग्य है. कानपुर में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का बयान (Video credit: ETV Bharat) डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि अब उप्र में भाजपा की प्रचंड बहुमत से जीत होगी. उससे पहले भारी जीत पं. बंगाल में हम दर्ज करेंगे. कफ सिरप कांड मामले के सवाल पर उन्होंने कहा कि योगी सरकार द्वारा दोषियों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी. वहीं, जब उनसे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बनने व मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. इस दौरान उनके साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल मौजूद थे.

