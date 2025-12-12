कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक; बोले- उत्तर प्रदेश में नहीं गलेगी अखिलेश यादव की दाल
डिप्टी सीएम बृजेश पाठक शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 12, 2025 at 8:14 PM IST|
Updated : December 12, 2025 at 8:51 PM IST
कानपुर/हापुड़ : डिप्टी सीएम बृजेश पाठक शुक्रवार को कानपुर पहुंचे. पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल को श्रद्धांजलि देने डिप्टी सीएम शुक्रवार को उनके घर पहुंचे. परिजनों से मुलाकात कर उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की. पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने सपा अध्यक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के पेट में दर्द है. जिस तरह बिहार में उनकी दाल नहीं गली, ठीक वैसे ही अब उत्तर प्रदेश में उनकी दाल नहीं गलेगी. वहीं दूसरी ओर हापुड़ में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने एसआईआर की तारीख बढ़ाने को लेकर कहा कि चुनाव आयोग का यह कदम स्वागत योग्य है.
डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि अब उप्र में भाजपा की प्रचंड बहुमत से जीत होगी. उससे पहले भारी जीत पं. बंगाल में हम दर्ज करेंगे. कफ सिरप कांड मामले के सवाल पर उन्होंने कहा कि योगी सरकार द्वारा दोषियों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी. वहीं, जब उनसे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बनने व मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. इस दौरान उनके साथ क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल मौजूद थे.
शहर में कुछ दिनों पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन हो गया था. शुक्रवार को डिप्टी सीएम बृजेश पाठक पूर्व केंद्रीय मंत्री के पोखरपुर स्थित आवास पर पहुंचे, यहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और अपनी ओर से शोक संवेदना व्यक्त की. डिप्टी सीएम ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कानपुर के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई. वर्षों तक उनके योगदान को लोग याद रखेंगे. डिप्टी सीएम ने परिजनों से बताया कि, पीएम मोदी ने भी पूर्व केंद्रीय मंत्री के निधन पर दु:ख जताया है.
हापुड़ में एसआईआर पर कैबिनेट मंत्री बोले- चुनाव आयोग का यह कदम स्वागत योग्य : जिले में पिलखुवा विकास प्राधिकरण की ओर से इन्वेस्ट समिट का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना भी पहुंचे. इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सभी अधिकारियों और विधायकों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया. यहां की कनेक्टिविटी और हवा बेहतर है और हर तरह से अनुकूल वातावरण मौजूद है, इसलिए उम्मीद करता हूं कि जो लोग यहां पर आए हैं, वह यहां पर भागीदारी जरूर करेंगे. हापुड़ की आर्थिक स्थिति और अन्य चीजों को और अच्छा बेहतर बनाने में उनका सहयोग रहेगा. एसआईआर की तारीख बढ़ने पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का यह कदम स्वागत योग्य है. वोटर लिस्ट बेहतर और सही हो, हर प्रकार से वोटर लिस्ट दुरुस्त हो, चुनाव आयोग का यह कदम स्वागत योग्य है.
