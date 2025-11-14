केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद बोले- 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है यूपी
लखनऊ में आयोजित इंडो–यूएस बिजनेस समिट 2025 में सरकार और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों ने भाग लिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2025 at 10:10 PM IST
लखनऊ : राजधानी में शुक्रवार को आयोजित इंडो–यूएस बिजनेस समिट 2025 में सरकार और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों ने भाग लिया. समिट का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश की तीव्र होती आर्थिक प्रगति, रक्षा उत्पादन में बढ़ती हिस्सेदारी, नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था और वैश्विक निवेश आकर्षण को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना था.
इन्वेस्ट यूपी की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. विश्वस्तरीय एक्सप्रेसवे, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, आईटी और प्रगतिशील औद्योगिक वातावरण प्रदेश को भारत का एक अत्यंत गतिशील ग्रोथ इंजन बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब वैश्विक निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक और संभावनाओं से भरे गंतव्यों में से एक बन चुका है.
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश आज 'एक्सप्रेसवे प्रदेश' के रूप में अपनी नई पहचान स्थापित कर रहा है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हुई है. उन्होंने कहा कि रक्षा गलियारे और रणनीतिक क्षमताओं के विस्तार के साथ प्रदेश राष्ट्र की सुरक्षा और उद्योग-आधारित विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है.
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, और निवेश मित्र पोर्टल ने निवेशकों को एक सहज, पारदर्शी और त्वरित अनुमोदन प्रक्रिया प्रदान की है. 2017 के बाद से राज्य में अभूतपूर्व निवेश वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि घरेलू और वैश्विक उद्योग उत्तर प्रदेश की नीतियों और दृष्टि में गहरा विश्वास रखते हैं.
उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश उद्यान, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि निर्यात के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय शक्ति के रूप में तेजी से उभर रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य की "किसान-प्रथम नीति", प्रगतिशील पहल और तकनीक आधारित आधुनिकीकरण ने कृषि परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है और ग्रामीण समृद्धि को नई गति दी है.
उद्योग जगत का प्रतिनिधित्व करते हुए एक कंपनी के प्रेसिडेंट एवं नेशनल हेड अमित गुप्ता ने कहा कि फार्च्यून 500 कंपनियों की बढ़ती उपस्थिति, ग्लोबल वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) के तीव्र विस्तार और डेटा सेंटर उद्योग के उभार ने उत्तर प्रदेश को भविष्य-उन्मुख निवेश हब के रूप में स्थापित कर दिया है. उनके अनुसार एआई और अगली पीढ़ी की तकनीकें उच्च मूल्य वृद्धि के नए अवसर खोल रही हैं.
