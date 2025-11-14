ETV Bharat / state

केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद बोले- 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है यूपी

लखनऊ में इंडो–यूएस बिजनेस समिट 2025 आयोजित ( Photo credit: Invest UP X Account )

लखनऊ : राजधानी में शुक्रवार को आयोजित इंडो–यूएस बिजनेस समिट 2025 में सरकार और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों ने भाग लिया. समिट का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश की तीव्र होती आर्थिक प्रगति, रक्षा उत्पादन में बढ़ती हिस्सेदारी, नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था और वैश्विक निवेश आकर्षण को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना था.













इन्वेस्ट यूपी की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. विश्वस्तरीय एक्सप्रेसवे, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, आईटी और प्रगतिशील औद्योगिक वातावरण प्रदेश को भारत का एक अत्यंत गतिशील ग्रोथ इंजन बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब वैश्विक निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक और संभावनाओं से भरे गंतव्यों में से एक बन चुका है.



उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश आज 'एक्सप्रेसवे प्रदेश' के रूप में अपनी नई पहचान स्थापित कर रहा है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आर्थिक स्थिति और मजबूत हुई है. उन्होंने कहा कि रक्षा गलियारे और रणनीतिक क्षमताओं के विस्तार के साथ प्रदेश राष्ट्र की सुरक्षा और उद्योग-आधारित विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है.