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कानपुर में ITBP जवान के समर्थन में उतरे अधिवक्ता, डिप्टी सीएम बोले-दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा

डिप्टी सीएम बोले, जांच रिपोर्ट आने दीजिए, ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नजीर बनेगी.

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कानपुर में आईटीबीपी जवान मामले में अधिवक्ता समर्थन में उतरे. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 8:39 AM IST

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कानपुर: आईटीबीपी जवान विकास की मां के हाथ काटे जाने के मामले में भले ही स्वास्थ्य विभाग के अफसर मुस्तैदी न दिखा रहे हों पर अब जवान को न्याय मिले, इस समर्थन के लिए अधिवक्ता मैदान में उतर आए हैं. बुधवार को कानपुर बार एसोसिएशन के महामंत्री विनय मिश्रा ने संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय संकल्प शर्मा से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए कहा इस मामले में जो दोषी हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की. वहीं, कानपुर आए डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई नजीर बनेगी.

डिप्टी सीएम बोले मामला संज्ञान में: आईटीबीपी जवान विकास की मां के हाथ काटे जाने के मामले में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने पत्रकारों से वार्ता की. उन्होंने कहा, पूरा मामला मेरे संज्ञान में है. साथ ही इस मामले पर वह खुद नजर रखे हुए हैं. वह बोले, आईटीबीपी जवान विकास के साथ सौ प्रतिशत न्याय होगा. अगर अस्पताल संचालक दोषी होंगे, तो उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी. उन्होंने कहा मैं बस जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूं. जब पत्रकारों ने उनसे कहा, कि इस मामले में लापरवाही बरती जा रही है। तब जवाब दिया, कि स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को निर्देश दिए जा चुके हैं. किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.


केपीएम के डॉक्टरों संग की बैठक: दौरे के दौरान उन्होंने केपीएम अस्पताल में प्रशासनिक अधिकारियों और वरिष्ठ डॉक्टरों के साथ एक समीक्षा बैठक की. बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों और व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई. उपमुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में औद्योगिक विकास, कानून-व्यवस्था और हालिया आपराधिक घटनाओं पर सरकार का पक्ष रखा,और सपा पर जमकर निशाना साधा. वहीं, लखनऊ में हाल ही में हुए संदीप हत्याकांड का जिक्र करते हुए उपमुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने दावा किया कि समाचार माध्यमों से इस घटना में समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों की संलिप्तता की बात सामने आई है. आईटीबीपी जवान की मां पर हुए हमले और जांच में कथित ढिलाई के संवेदनशील मामले पर उपमुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से इस घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने संज्ञान लिया है. उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले की पत्रावली सामने आते ही वह खुद इसकी समीक्षा करेंगे.


बार महामंत्री ने कही ये बात: बार एसोसिएशन के महामंत्री विनय मिश्रा ने कहा, देश के जवानों के प्रति हर व्यक्ति अपने दिल में विशेष सम्मान रखता है. जब जवान की मां का हाथ काट दिया, तो आमजन के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे? उन्होंने मांग करते हुए कहा, दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए.

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