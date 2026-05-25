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गो सेवा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं: डिप्टी सीएम बृजेश पाठक

अमरोहा में निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी सीएम, लापरवाही बरतने वाले कार्मचारियों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी.

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सीएचसी और गौशाला का औचक निरीक्षण (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 1:38 PM IST

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Updated : May 25, 2026 at 2:01 PM IST

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अमरोहा: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक अपने दो दिवसीय दौरे पर अमरोहा पहुंचे हैं. अपने इस दौरे के दूसरे दिन यानी सोमवार को उन्होंने धरातल पर व्यवस्थाओं को परखने के लिए कई औचक निरीक्षण किए.

उपमुख्यमंत्री ने सबसे पहले गजरौला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गए. वहां उन्होंने स्वास्थ्य सेवाएं, दवाइयों की उपलब्धता और साफ-सफाई का जायजा लिया. उसके बाद वे कान्हा गौशाला पहुंचे. वहां मवेशियों के चारे, पानी और रख-रखाव की व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा. इस दौरान डिप्टी सीएम ने लापरवाही बरतने वाले कार्मचारियों को सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी.

जानकारी के अनुसार उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक सोमवार को सबसे पहले गजरौला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीएचसी में एंट्री करते ही सबसे पहले मरीजों से बात कर दवाओं की उपलब्धता और स्टाफ की उपस्थिति के बारे में जानकारी ली. उसके बाद ओपीडी, इमरजेंसी, दवा स्टोर, प्रसव कक्ष और टीकाकरण रजिस्टर की जांच की. सफाई व्यवस्था और उपकरणों की स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने अधिकारियों को मरीजों का बेहतर इलाज देने के निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया.


सीएचसी के बाद उपमुख्यमंत्री गजरौला क्षेत्र की कान्हा गौशाला पहुंचे. जहां गोवंश के लिए चारा-पानी, शेड और स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया. वहीं, बीमार मवेशियों के उपचार और साफ-सफाई पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि गौ सेवा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. निरीक्षण के दौरान जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे.

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Last Updated : May 25, 2026 at 2:01 PM IST

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