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डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले- 'गुमराह करके अपने वोटबैंक को तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स दिखा रहे हैं सपा के लोग'

कानपुर में पं. दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय में 'नारी शक्ति वंदन' कार्यक्रम का आयोजन.

कानपुर में 'नारी शक्ति वंदन' कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अपर्णा यादव
कानपुर में 'नारी शक्ति वंदन' कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अपर्णा यादव (Photo credit: मीडिया सेल, भाजपा)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 9:22 PM IST

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कानपुर : 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' बिल को लेकर जहां कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है, वहीं, सपा के लोग केवल गुमराह करके अपने वोटबैंक को तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स दिखा रहे हैं. अगर देश की महिलाएं जेट उड़ा सकती हैं, ट्रेन की स्टेयरिंग संभाल सकती हैं तो निश्चित तौर पर वह देश का कानून भी बना सकती हैं.' शुक्रवार को ये बातें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहीं. वह शहर के नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय में आयोजित 'नारी शक्ति वंदन' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि खुद पीएम मोदी ने विपक्ष से कहा है कि अगर आप इसका श्रेय लेना चाहते हैं तो ले लीजिए. डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उसमें धर्म के नाम पर आरक्षण की कोई व्यवस्था का उल्लेख नहीं, फिर भी विपक्ष इस मामले में राजनीतिक रोटियां सेंक रहा है. कार्यक्रम में क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, मेयर प्रमिला पांडेय, विधायक नीलिमा कटियार, उत्तर जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित, शिवांग मिश्रा समेत अन्य भाजपाई मौजूद रहे.


कार्यक्रम में पहुंचीं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा कि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि विपक्षी इस बिल का समर्थन नहीं कर रहे हैं. यह वही विपक्ष के लोग हैं जब महिलाएं दशकों पहले पार्लियामेंट और सदन के सामने आती थीं और उनको धक्के मारकर पार्लियामेंट की तरफ से खिसका दिया जाता था और झूठा आश्वासन दिया जाता था. उन्होंने आरोप लगाया कि उन पर कई बार लाठीचार्ज भी किया गया. उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को एक फ्लोर पर लाने का काम किया है.

यह भी पढ़ें : 'नारी शक्ति वंदन' सम्मेलन का आयोजन; स्मृति ईरानी ने अखिलेश को दिया चैलेंज, बोलीं- "पैतृक सीट छोड़कर गोरखपुर से लड़कर दिखाएं"

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