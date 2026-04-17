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डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले- 'गुमराह करके अपने वोटबैंक को तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स दिखा रहे हैं सपा के लोग'

कानपुर : 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' बिल को लेकर जहां कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है, वहीं, सपा के लोग केवल गुमराह करके अपने वोटबैंक को तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स दिखा रहे हैं. अगर देश की महिलाएं जेट उड़ा सकती हैं, ट्रेन की स्टेयरिंग संभाल सकती हैं तो निश्चित तौर पर वह देश का कानून भी बना सकती हैं.' शुक्रवार को ये बातें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहीं. वह शहर के नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय में आयोजित 'नारी शक्ति वंदन' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि खुद पीएम मोदी ने विपक्ष से कहा है कि अगर आप इसका श्रेय लेना चाहते हैं तो ले लीजिए. डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा कि बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उसमें धर्म के नाम पर आरक्षण की कोई व्यवस्था का उल्लेख नहीं, फिर भी विपक्ष इस मामले में राजनीतिक रोटियां सेंक रहा है. कार्यक्रम में क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, मेयर प्रमिला पांडेय, विधायक नीलिमा कटियार, उत्तर जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित, शिवांग मिश्रा समेत अन्य भाजपाई मौजूद रहे.

