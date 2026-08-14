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कानपुर: डिप्टी सीएम ने फुटपाथ पर नारियल पानी पिया, चोट देख दुकानदार से बोले- टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया है?

कानपुर में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का अलग अंदाज देखने को मिला.

कानपुर में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का अलग अंदाज
कानपुर में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का अलग अंदाज (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 1:16 PM IST

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Updated : August 14, 2026 at 1:24 PM IST

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कानपुर: गुरुवार को तिरंगा यात्रा में शामिल होने कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का अलग अंदाज देखने को मिला. कार्यक्रम के बाद कानपुर साउथ के गोविंदनगर से गुजरते समय उनकी नजर सड़क किनारे नारियल पानी बेच रहे दुकानदार पर पड़ी. उन्होंने काफिला रुकवाया और बिना किसी औपचारिकता के फुटपाथ पर रखी कुर्सी पर बैठकर नारियल पानी पीने लगे.

इस दौरान उनकी नजर दुकानदार भरत तिवारी की घायल उंगली पर गई. उन्होंने चोट के बारे में पूछा. भरत ने बताया कि नारियल काटते समय चापड़ से उनकी उंगली कट गई थी. इस पर डिप्टी सीएम ने पूछा कि टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया है या नहीं. दुकानदार ने बताया कि वह इंजेक्शन लगवा चुका है.

डिप्टी सीएम ने भरत तिवारी को स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी और कहा, आगे कोई परेशानी हो तो भाजपा दक्षिण जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह को इसकी जानकारी दें. इसके बाद बृजेश पाठक ने नारियल पानी के 200 रुपये दुकानदार को दिए और भरत तिवारी को गमछा ओढ़ाकर सम्मानित किया. डिप्टी सीएम के इस अंदाज को देखकर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और कई लोग इसका वीडियो बनाने लगे.

भाजपा दक्षिण जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह ने बताया कि गोविंदनगर से गुजरते समय डिप्टी सीएम ने खुद नारियल पानी के ठेले को देखा और गाड़ी रुकवाने के लिए कहा. उन्होंने बताया कि डिप्टी सीएम ने दुकानदार से आत्मीयता से बातचीत की और उसकी चोट व स्वास्थ्य के बारे में जाना. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो शुक्रवार को सामने आया, जिसके बाद डिप्टी सीएम के सहज व्यवहार की चर्चा होने लगी. नारियल पानी पीने के बाद बृजेश पाठक लखनऊ के लिए रवाना हो गए.
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Last Updated : August 14, 2026 at 1:24 PM IST

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