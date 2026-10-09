चुनाव आयोग पर सवाल उठाने पर ब्रजेश पाठक बोले- "जीतते हैं तो अच्छा, हारते हैं तो आयोग खराब"
उन्नाव पहुंचे यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भानू मिश्रा के पिता के निधन पर शोक जताया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 10:22 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शुक्रवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत उन्नाव पहुंचे. यहां वे नगरपालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा के आवास पर गए और नगर पालिका प्रतिनिधि भानू मिश्रा से मुलाकात की. डिप्टी सीएम ने भानू मिश्रा के दिवंगत पिता को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की.
इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने विपक्षी दलों, विशेषकर समाजवादी पार्टी पर जमकर राजनीतिक हमले बोले.
2027 में फिर बनेगी प्रचंड बहुमत की सरकार: ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर सरकार बनाएगी. INDIA गठबंधन के प्रदर्शन और चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष के बयानों पर उन्होंने कहा कि जीत मिलने पर विपक्ष को आयोग अच्छा लगता है. लेकिन चुनाव हारते ही यही लोग संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने लगते हैं. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपनी तय हार से डरकर इस तरह की बयानबाजी कर रही है.
सपा सरकार के कार्यकाल पर उठाए सवाल: प्रदेश की कानून-व्यवस्था और विकास पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2017 से पहले की स्थिति की तुलना आज के यूपी से की जानी चाहिए. अब प्रदेश में 24 घंटे बिजली और बेहतर सड़कें उपलब्ध हैं. महिलाओं को आर्थिक मदद देने के अखिलेश यादव के दावों पर उन्होंने सपा राज के सुरक्षा माहौल की याद दिलाई. अयोध्या के विकास पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अयोध्या को विश्वस्तरीय शहर बना रही है, जबकि सपा ने सिर्फ तुष्टीकरण किया है.
स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने का वादा: उन्नाव में स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े सवाल पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भरोसा दिलाया कि जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के सुधार का काम लगातार जारी है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जिले की जनता को और भी बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं मिलेंगी. भ्रष्टाचार और किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने अंत में दोहराया कि जनता का विश्वास बीजेपी के साथ है और 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी.
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