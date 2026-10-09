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चुनाव आयोग पर सवाल उठाने पर ब्रजेश पाठक बोले- "जीतते हैं तो अच्छा, हारते हैं तो आयोग खराब"

अखिलेश यादव के वादों पर डिप्टी सीएम का तंज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शुक्रवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत उन्नाव पहुंचे. यहां वे नगरपालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा के आवास पर गए और नगर पालिका प्रतिनिधि भानू मिश्रा से मुलाकात की. डिप्टी सीएम ने भानू मिश्रा के दिवंगत पिता को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की.

इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने विपक्षी दलों, विशेषकर समाजवादी पार्टी पर जमकर राजनीतिक हमले बोले.

यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक. (Video Credit: ETV Bharat) 2027 में फिर बनेगी प्रचंड बहुमत की सरकार: ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर सरकार बनाएगी. INDIA गठबंधन के प्रदर्शन और चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष के बयानों पर उन्होंने कहा कि जीत मिलने पर विपक्ष को आयोग अच्छा लगता है. लेकिन चुनाव हारते ही यही लोग संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने लगते हैं. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपनी तय हार से डरकर इस तरह की बयानबाजी कर रही है.