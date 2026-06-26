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मां विंध्यवासिनी धाम पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक; कहा- राम मंदिर चंदा चोरी पर होगी कार्रवाई

दर्शन-पूजन के बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि मां विंध्यवासिनी धाम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है.

मां विंध्यवासिनी धाम पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक.
मां विंध्यवासिनी धाम पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 1:15 PM IST

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मिर्जापुर: प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मां विंध्यवासिनी धाम पहुंचे. यहां विधि-विधान के साथ दर्शन-पूजन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने का प्रयास हो रहा है.

अयोध्या चंदा चोरी को लेकर उन्होंने कहा कि कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी. वहीं, विंध्य धाम में दान पात्रों में गड़बड़ी की आशंका को लेकर कहा कि मेरी जानकारी में यह बात आई है. इसकी भी जांच कराई जाएगी.

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक विंध्याचल धाम पहुंचे, जहां शंखनाद और डमरू बजाकर उनका भव्य स्वागत किया गया. इसके बाद उन्होंने मां विंध्यवासिनी के दरबार में विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की. दानपात्रों से चोरी पर कहा कि कानून के तहत कार्रवाई होगी.

मां विंध्यवासिनी धाम पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक. (Video Credit: ETV Bharat)

अयोध्या में चंदा चोरी को लेकर कहा कि कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. विंध्याचल धाम में भी दानपात्र से चोरी की आशंका के मामले पर पूछे गए सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम ने कहा मेरी जानकारी में यह बात आई है. इसकी जांच कराई जाएगी.

दर्शन-पूजन के बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि मां विंध्यवासिनी धाम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है. उन्होंने मां से प्रार्थना की कि वह सभी प्रदेशवासियों को सुख, शांति, समृद्धि और वैभव प्रदान करें.

उन्होंने विंध्य कॉरिडोर के दिव्य निर्माण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इसके बनने से क्षेत्र का चतुर्मुखी विकास होगा और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.

उन्होंने कहा कि धाम से जुड़ी जो भी मांगें होंगी, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा. यहां पर एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन के बाद डिप्टी सीएम के वाराणसी जाने का कार्यक्रम है.

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