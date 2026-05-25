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संभल : 2027 में सहयोगी दलों संग प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी भाजपा - ब्रजेश पाठक

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा और कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेंगी प्रदेश और देश की महिलाएं

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डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का संभल दौरा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 5:30 PM IST

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संभल: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सोमवार को संभल दौरे पर पहुंचे. यहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के साथ-साथ जिला अस्पताल और प्रमुख धार्मिक स्थलों का निरीक्षण भी किया. वहीं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए डिप्टी सीएम ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. इसके अलावा उन्होंने संभल की ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत के बारे में भी जानकारी ली.

दरअसल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सोमवार को संभल दौरे पर पहुंचे. करीब 12:30 बजे वह भाजपा जिला कार्यालय पहुंचने के बाद, उन्होंने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर गोष्ठी का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों पर चर्चा की.

स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण

गोष्ठी के बाद डिप्टी सीएम जिला अस्पताल पहुंचे, वहां उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उसके बाद शंकर चौराहा पहुंचकर परशुराम जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. साथ ही यम घाट और अन्य धार्मिक स्थलों का निरीक्षण करते हुए संभल की ऐतिहासिक एवं तीर्थ नगरी से जुड़ी जानकारियां लीं. इस दौरे के दौरान डिप्टी सीएम ने सिंदूर वाटिका का भी शुभारंभ किया.

विकास के पथ पर तेजी से बढ़ रहा संभल

वहीं, मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम पाठक ने बताया कि कहा कि भाजपा सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रदेश सरकार की योजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने पर चर्चा हुई. जनपद संभल को विकास और गरीब कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रदेश में नंबर एक बनाने का लक्ष्य है. संभल विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और सरकार इन योजनाओं को और मजबूती से जमीन पर उतारेगी.

सिंदूर वाटिका का लोकार्पण

डिप्टी सीएम ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को याद दिलाने के लिए सिंदूर वाटिका का लोकार्पण किया गया है. वहां एक फाइटर विमान भी स्थापित किया जाएगा. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर वर्ष 2027 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी. साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला आरक्षण संशोधन बिल का विरोध करने के कारण प्रदेश और देश की महिलाएं उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी.

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