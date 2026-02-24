ETV Bharat / state

ब्रजेश पाठक की 'राहुल' डिक्शनरी: 'र' से "रार", 'हु' से "हुड़दंग" और 'ल' से "लफंगई"

ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी पर किया तंज. ( Photo Credit; Deputy Cm Brajesh Pathak Media cell )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मंगलवार को राहुल गांधी पर जमकर प्रहार किया. ब्रजेश पाठक ने राहुल शब्द का फुल फॉर्म बताया. कहा- र से रार, हु से हुडदंग और ल से लफंगई होता है. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में मंगलवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. जहां उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित और प्रदेश प्रवक्ता आलोक अवस्थी भी मौजूद रहे. प्रेस वार्ता का केंद्र बिंदु एआई समिट के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया हंगामा था. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया राहुल नाम का फुलफॉर्म. (Video Credit; ETV Bharat) दंगे और उपद्रव कराने लगे हैं : ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस सत्ता गंवाने के गम में किसी भी हद तक जा रही है. कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार देश को शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. मुहब्बत की दुकान चलाने वाले अब दंगे और उपद्रव करने लगे हैं. राहुल गांधी की राजनीति का स्तर बहुत गिर गया है.