ETV Bharat / state

लखनऊ में बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक: शिक्षक गढ़ते हैं नई पीढ़ी और राष्ट्र का भविष्य

जाति-धर्म नहीं, विकास और सुशासन पर मांगते हैं वोट: उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडियालखनऊ में टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के वार्षिक अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शामिल हुए. कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री ने देश भर से आए अध्यापकों का दिल से स्वागत किया. उन्होंने कहा कि शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान नहीं बांटते, बल्कि नई पीढ़ी का चरित्र निर्माण करते हैं. शिक्षा व्यवस्था की सबसे मजबूत कड़ी शिक्षक ही हैं, जो बच्चों में संस्कार और राष्ट्रभक्ति जगाते हैं.

यूपी में माफिया राज खत्म, अब स्थापित है कानून का राज: ब्रजेश पाठक (Photo Credit: ETV Bharat)

चुनौतियों से लड़ना सिखाती है गुरु की सीख: उपमुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक बच्चों को जीवन में आने वाली हर छोटी-बड़ी मुश्किल के लिए तैयार करते हैं. सरकार शिक्षकों के मान-सम्मान और हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह संवेदनशील है. उन्होंने देश भर से आए अध्यापकों को भरोसा दिलाया कि हर परिस्थिति में सरकार उनके साथ खड़ी है. आज उत्तर प्रदेश विकास के एक नए पथ पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है.

माफिया राज खत्म, स्थापित हुआ कानून का राज: प्रदेश में एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा नेटवर्क तैयार हो चुका है, जो विकास की रफ्तार बढ़ा रहा है. विकसित भारत के सपने को सच करने में उत्तर प्रदेश अपना सबसे बड़ा योगदान दे रहा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि आज राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है. एक समय था जब प्रदेश में माफियाओं का बोलबाला था, पर आज केवल कानून का राज है.

विकसित भारत के संकल्प में यूपी निभा रहा अहम भूमिका: डिप्टी सीएम (Photo Credit: ETV Bharat)

विकास के दम पर मांगते हैं जनता का साथ: ब्रजेश पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जाति या धर्म के नाम पर कभी राजनीति नहीं करती. पार्टी हमेशा सुशासन, जनकल्याण और राष्ट्रहित के मुद्दों को लेकर ही जनता के बीच जाती है. विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने पूछा कि बिना किसी काम के वे किस मुंह से वोट मांगते हैं. आज प्रदेश की जनता सुरक्षित माहौल और बेहतर कानून व्यवस्था को खुद महसूस कर रही है.

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक: पाठ्यक्रम के साथ जीवन की चुनौतियां सिखाते हैं शिक्षक (Photo Credit: ETV Bharat)

देशभर से आए शिक्षकों का लगा जमावड़ा: इस खास मौके पर टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा मौजूद रहे. उनके साथ प्रांतीय महामंत्री नरेंद्र कुमार वर्मा, राम मूर्ति ठाकुर, संजय सिंह और गौहर अहमद भट्ट ने भी शिरकत की. कार्यक्रम में विपिन कुमार शर्मा, शिव शंकर पांडे, सोरेन भट्टाचार्य, वेद प्रकाश मिश्रा और मेघराज भाटी समेत देश भर के कई दिग्गज शिक्षक नेता शामिल हुए.

यह भी पढ़ें- गोरखपुर में सेवा सेतु अभियान की शुरुआत, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बोले- गरीबों की सेवा ही हमारी पहचान