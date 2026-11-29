डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर तंज, बोले- जातिवाद और तुष्टीकरण नहीं काम के आधार पर वोट मांगें
उन्होंने सपा के चार बार के शासनकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी को अपने कार्यकाल का हिसाब जनता के सामने रखना चाहिए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 6:10 PM IST|
Updated : November 29, 2026 at 6:55 PM IST
उन्नाव : उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रविवार को उन्नाव पहुंचे. यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने सपा की राजनीति को जातिवाद और तुष्टीकरण से जोड़ते हुए कहा कि पार्टी यदि अपनी स्वजाति और तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ दे तो उसके लिए ग्राम प्रधान का चुनाव जीतना भी मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने समाजवादी पार्टी को चुनौती देते हुए कहा कि चार बार प्रदेश में सरकार चलाने के बाद पार्टी अपने कामों के आधार पर जनता से वोट मांगकर दिखाए.
डिप्टी सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी बार-बार नाम बदलकर जनता के बीच जाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने इसकी तुलना ऐसे दुकानदार से की, जिसका सामान खराब हो जाता है और वह नाम बदलकर दूसरे स्थान पर उसे बेचने लगता है. ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया कि सपा अपने मूल सिद्धांतों और डॉ. राममनोहर लोहिया के विचारों से भटक चुकी है. उन्होंने पार्टी पर गुंडों और माफियाओं को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया.
ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा शासनकाल में लोक सेवा ऐप का नाम बदलकर एक जाति विशेष के नाम पर रख दिया गया था. इसके विपरीत प्रदेश की मौजूदा सरकार ने पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था के तहत युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं. उन्होंने दावा किया कि सरकार अब तक 10 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है. उन्होंने सपा के चार बार के शासनकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी को अपने कार्यकाल का हिसाब जनता के सामने रखना चाहिए.
महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर भी डिप्टी सीएम ने विपक्ष को घेरा. उन्होंने कहा कि परिसीमन संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हो रहा है और संसद में बहस तथा मंजूरी के बाद ही कानून बनेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में उचित प्रतिनिधित्व दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहे हैं. इसके बावजूद समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के नेताओं को यह पहल पसंद नहीं आ रही है. उन्होंने अखिलेश यादव से सवाल किया कि क्या वह नहीं चाहते कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले और वे संसद तथा विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व करें.
अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जा रहे अखिलेश यादव को लेकर टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को रामलला के दर्शन करने के साथ वर्ष 1990 में निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलाए जाने की घटना के लिए माफी भी मांगनी चाहिए. अखिलेश यादव को रामलला के सामने कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए और कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण में सहयोग करने की बात कहनी चाहिए. समाजवादी पार्टी सनातन संस्कृति से जुड़ाव के बजाय केवल वोट हासिल करने के लिए धार्मिक मुद्दों पर अपनी भूमिका बदल रही है.
डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा की राजनीति सबका साथ और सबका विकास के सिद्धांत पर आधारित है. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश सरकार ने माफिया और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार की कार्रवाई का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि बहू-बेटियों की इज्जत पर बुरी नजर डालने वालों को जेल भेजा गया है. इसके साथ ही जमीन, मकान और दुकानों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है.
यह भी पढ़ें : वाराणसी: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का विपक्ष पर प्रहार, महिला आरक्षण के मुद्दे पर घेरा