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डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर तंज, बोले- जातिवाद और तुष्टीकरण नहीं काम के आधार पर वोट मांगें

ब्रजेश पाठक के अखिलेश यादव पर किया तंज. ( Photo Credit; ETV Bharat )

उन्नाव : उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रविवार को उन्नाव पहुंचे. यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने सपा की राजनीति को जातिवाद और तुष्टीकरण से जोड़ते हुए कहा कि पार्टी यदि अपनी स्वजाति और तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ दे तो उसके लिए ग्राम प्रधान का चुनाव जीतना भी मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने समाजवादी पार्टी को चुनौती देते हुए कहा कि चार बार प्रदेश में सरकार चलाने के बाद पार्टी अपने कामों के आधार पर जनता से वोट मांगकर दिखाए.

डिप्टी सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी बार-बार नाम बदलकर जनता के बीच जाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने इसकी तुलना ऐसे दुकानदार से की, जिसका सामान खराब हो जाता है और वह नाम बदलकर दूसरे स्थान पर उसे बेचने लगता है. ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया कि सपा अपने मूल सिद्धांतों और डॉ. राममनोहर लोहिया के विचारों से भटक चुकी है. उन्होंने पार्टी पर गुंडों और माफियाओं को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर किया चुनावी हमला. (Video Credit; ETV Bharat) ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा शासनकाल में लोक सेवा ऐप का नाम बदलकर एक जाति विशेष के नाम पर रख दिया गया था. इसके विपरीत प्रदेश की मौजूदा सरकार ने पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था के तहत युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं. उन्होंने दावा किया कि सरकार अब तक 10 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है. उन्होंने सपा के चार बार के शासनकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी को अपने कार्यकाल का हिसाब जनता के सामने रखना चाहिए. महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर भी डिप्टी सीएम ने विपक्ष को घेरा. उन्होंने कहा कि परिसीमन संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हो रहा है और संसद में बहस तथा मंजूरी के बाद ही कानून बनेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में उचित प्रतिनिधित्व दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहे हैं. इसके बावजूद समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के नेताओं को यह पहल पसंद नहीं आ रही है. उन्होंने अखिलेश यादव से सवाल किया कि क्या वह नहीं चाहते कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले और वे संसद तथा विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व करें.