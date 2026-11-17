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डिप्टी सीएम ने कांग्रेस और सपा पर साधा निशाना, ब्रजेश पाठक बोले- विपक्षी बारिश आने पर छाता खरीदने की करते हैं तैयारी

वाग्दान समारोह में वर वधू को डिप्टी सीएम ने दिया आशीर्वाद. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बागपत : डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मंगलवार को बागपत पहुंचे. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब गुंडों और माफियाओं का नहीं, बल्कि उद्योगपतियों का प्रदेश बन चुका है. गुंडे और माफिया या तो अपनी गति को प्राप्त हो चुके हैं या फिर जेलों में सड़ रहे हैं. प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बना है और विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है. भाजपा के सामने कोई भी राजनीतिक दल टिक नहीं पाएगा. एनडीए गठबंधन लोहे की दीवार की तरह मजबूत है.

मवीकलां स्थित हैरी कैसल में आयोजित समारोह में डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि जब भी संघर्ष की बात आती है तो कांग्रेस के नेता इटली और इंग्लैंड जाकर क्यों बैठ जाते हैं? भारत के लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं. कांग्रेस जंतर-मंतर पर धरना कराकर कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाहती है. हिम्मत है तो चुनाव लड़कर आएं. मुट्ठीभर लोग भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं.