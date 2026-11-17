डिप्टी सीएम ने कांग्रेस और सपा पर साधा निशाना, ब्रजेश पाठक बोले- विपक्षी बारिश आने पर छाता खरीदने की करते हैं तैयारी
डिप्टी सीएम ने कहा, यूपी अब गुंडों का नहीं, उद्योगपतियों का प्रदेश है, माफिया या तो खत्म हुए या जेलों में सड़ रहे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 8:13 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 8:37 PM IST
बागपत : डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मंगलवार को बागपत पहुंचे. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब गुंडों और माफियाओं का नहीं, बल्कि उद्योगपतियों का प्रदेश बन चुका है. गुंडे और माफिया या तो अपनी गति को प्राप्त हो चुके हैं या फिर जेलों में सड़ रहे हैं. प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बना है और विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है. भाजपा के सामने कोई भी राजनीतिक दल टिक नहीं पाएगा. एनडीए गठबंधन लोहे की दीवार की तरह मजबूत है.
मवीकलां स्थित हैरी कैसल में आयोजित समारोह में डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि जब भी संघर्ष की बात आती है तो कांग्रेस के नेता इटली और इंग्लैंड जाकर क्यों बैठ जाते हैं? भारत के लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं. कांग्रेस जंतर-मंतर पर धरना कराकर कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाहती है. हिम्मत है तो चुनाव लड़कर आएं. मुट्ठीभर लोग भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि भाजपा हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है, जबकि विपक्षी दलों की स्थिति ऐसी है कि बारिश आने पर छाता खरीदने निकलते हैं. समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए ब्रजेश पाठक ने उसे दोरंगी चाल चलने वाली पार्टी बताया. उन्होंने कहा कि सपा के नेता बहरूपिये हैं और कोट पर जनेऊ पहनकर सनातनी बनने का ढोंग रचते हैं.
उन्होंने कारसेवकों पर गोली चलवाने के मुद्दे पर सपा को घेरते हुए कहा कि यदि हिम्मत है तो इसके लिए नाक रगड़कर माफी मांगें. विपक्षी दल विरोध के नाम पर वोट बैंक तैयार करते हैं. यदि काम के नाम पर जनता से वोट मांगने निकलेंगे तो उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा. डिप्टी सीएम ने धार्मिक स्थलों के विकास का जिक्र करते हुए कहा कि काशी विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बन चुका है और अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर तैयार हो गया है. ऐसे में मुरली वाले भगवान श्रीकृष्ण का भी भव्य मंदिर बनना चाहिए.
उन्होंने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण पर कहा कि वोट काटने या बढ़ाने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की है. आयोग ही इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराता है.
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