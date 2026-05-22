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तेजस हॉस्पिटल दुष्कर्म मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बड़ी कार्रवाई, अस्पताल सील, डॉक्टर का लाइसेंस निलंबित

तेजस हॉस्पिटल दुष्कर्म मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बड़ी कार्रवाई. ( ETV Bharat )

लखनऊ: लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां इंदौराबाग स्थित तेजस हॉस्पिटल में 12वीं की छात्रा से दुष्कर्म के आरोप के बाद यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कड़ी कार्रवाई की है.

डिप्टी सीएम ने शुक्रवार कोतत्काल प्रभाव से अस्पताल को सील करने और आरोपी डॉक्टर का लाइसेंस निलंबित करने के आदेश दिए हैं.

मामला तब सामने आया जब 12वीं कक्षा की एक छात्रा ने तेजस हॉस्पिटल के संचालक डॉ विजय गिरी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया. पीड़िता की शिकायत के बाद बीकेटी पुलिस ने आरोपी डॉक्टर विजय गिरी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

डिप्टी सीएम ने दिए सख्त निर्देश

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए X पर पोस्ट कर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को तेजस हॉस्पिटल को तत्काल सील करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही आरोपी डॉ विजय गिरी का चिकित्सकीय लाइसेंस भी तुरंत निलंबित कर दिया गया है.

डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि आरोपी डॉक्टर की आयुर्वेदिक चिकित्सकीय डिग्री को भी जब्त करने के लिए आयुर्वेदिक विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है.

उन्होंने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया गया है, ताकि भविष्य में आरोपी चिकित्सक कभी भी, किसी भी तरह के चिकित्सकीय दायित्वों का निर्वहन न कर सके.