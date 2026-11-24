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गोंडा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले- "सपा सनातन संस्कृति की घोर विरोधी पार्टी"

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गोंडा : प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मंगलवार को श्रीराम कथा महोत्सव में शामिल हुए. इस दौरान महंत आलोक दास ने उनका भव्य स्वागत किया. डिप्टी सीएम ने सबसे पहले गौशाला का भ्रमण किया और इसके बाद कथा मंच पर पहुंचकर कथावाचक राजन जी महाराज से आशीर्वाद लिया और कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी.

प्रेसवार्ता के दौरान उपमुख्यमंत्री (Photo credit: ETV Bharat) डिप्टी सीएम ने श्रद्धालुओं और श्रोताओं के बीच बैठकर कथा का रसपान किया. प्रेसवार्ता के दौरान उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गोंडा के लोगों को भव्य कथा की बधाई दी. विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सनातन संस्कृति की घोर विरोधी पार्टी है. उन्होंने कहा कि काशी, मथुरा, अयोध्या जाएं लेकिन उनको पहले यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कारसवकों पर जो गोलियां चली थीं उसके लिये माफी कब मांगेंगे.