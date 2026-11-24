गोंडा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले- "सपा सनातन संस्कृति की घोर विरोधी पार्टी"
प्रेसवार्ता के दौरान उपमुख्यमंत्री ने गोंडा के लोगों को भव्य कथा की बधाई दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 8:28 PM IST
गोंडा : प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मंगलवार को श्रीराम कथा महोत्सव में शामिल हुए. इस दौरान महंत आलोक दास ने उनका भव्य स्वागत किया. डिप्टी सीएम ने सबसे पहले गौशाला का भ्रमण किया और इसके बाद कथा मंच पर पहुंचकर कथावाचक राजन जी महाराज से आशीर्वाद लिया और कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी.
डिप्टी सीएम ने श्रद्धालुओं और श्रोताओं के बीच बैठकर कथा का रसपान किया. प्रेसवार्ता के दौरान उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गोंडा के लोगों को भव्य कथा की बधाई दी. विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सनातन संस्कृति की घोर विरोधी पार्टी है. उन्होंने कहा कि काशी, मथुरा, अयोध्या जाएं लेकिन उनको पहले यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कारसवकों पर जो गोलियां चली थीं उसके लिये माफी कब मांगेंगे.
उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी यदि अपने चरित्र में परिवर्तन ला रही है और प्रभु श्रीराम की शरण में जाना चाहती है तो सनातन संस्कृति का यह स्वभाव है, हमारी परंपरा है, हम सबको स्वीकार करते हैं, गलतियों को माफ करते हैं. उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम की शरण में जो भी आया है, प्रभु श्री राम ने उन्हें अपनाया है. प्रभु श्री राम लला के दरबार में माफी मांगें.
उन्होंने कहा कि सपा बहुरुपिये का रूप धर चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश को 'गुंडा स्टेट' बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था. उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में एक भी गुंडा, माफिया नहीं है. सब जेल में सड़ रहे हैं या अपने ठिकाने लग गये हैं.
उन्होंने कहा कि आजम खान हों या ओवैसी उत्तर प्रदेश में किसी की दाल गलने वाली नहीं है. गठबंधन को लेकर कहा कि इंडी गठबंधन का प्रयास सफल नहीं होगा. गलबहियां डालकर उनका चुनाव लड़ने का सपना पूरा नहीं होगा.
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