राठ पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक; बोले- 'भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार'
पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान 2026 के समापन कार्यक्रम में हुए शामिल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 26, 2026 at 5:10 PM IST
हमीरपुर : जिले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान 2026 के समापन कार्यक्रम में शामिल होने राठ पहुंचे. राठ कस्बे के एक गेस्ट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. साथ ही कार्यकर्ताओं से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने की अपील की.
राठ कस्बे के एक गेस्ट हाउस में मंगलवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान 2026 का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया.
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरीब कल्याण योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाना भाजपा का लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे, इसके लिए कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को योजनाओं से जोड़ेंगे.
डिप्टी सीएम ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आधी आबादी को उसका हक दिलाने का काम किया है. वहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने संसद में इसका विरोध कर महिलाओं के अधिकारों को रोकने का प्रयास किया.
डिप्टी सीएम ने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्षों में भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ी है. आर्थिक मोर्चे पर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है. इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, विज्ञान और मेडिकल साइंस सहित हर क्षेत्र में देश ने बड़ी प्रगति की है.
डिप्टी सीएम ने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों और युद्ध जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है. सरकार अपने नागरिकों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने देगी.
हमीरपुर के राठ में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान के समापन कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं को संगठन और सरकार की योजनाओं को बूथ स्तर तक पहुंचाने का मंत्र दिया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे.
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