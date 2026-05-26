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राठ पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक; बोले- 'भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार'

राठ पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ( Photo credit: ETV Bharat )