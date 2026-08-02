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प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक; SRN अस्पताल का किया निरीक्षण, बोले- "जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है"

एक सवाल पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सनातन संस्कृति का मखौल उड़ाया गया है, पूरे देश की जनता कभी भी इन लोगों को माफ नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है और हर स्थिति में आप देखेंगे कि प्रचंड बहुमत के साथ 2027 में भारतीय जनता पार्टी आएगी.

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रविवार को स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल का स्थलीय निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने मरीजों से भेंट किया और अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि प्रयागराज मेडिकल कॉलेज को बड़े चिकित्सा संस्थानों की तर्ज पर अपग्रेड किया जाएगा.



उन्होंने कहा कि प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज को लखनऊ जैसे बड़े चिकित्सा केंद्रों के समकक्ष विकसित किया जाएगा. मरीजों के आपातकालीन इलाज के लिए 100 बेड का नया क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाया जा रहा है. अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 200 बेड का एक और अतिरिक्त ब्लॉक जल्द स्वीकृत किया जाएगा. उन्होंने कहा कि बच्चों के बेहतर इलाज के लिए नया पीडियाट्रिक ब्लॉक तैयार हो रहा है, जिसका निरीक्षण किया जा रहा है.



डिप्टी सीएम ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है. उन्होंने कहा कि सभी चिकित्सक हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं और उन्हें मरीजों को ईश्वर मानकर पूरी निष्ठा से सेवा करनी चाहिए. डिप्टी सीएम ने सावन माह के आगमन के अवसर पर प्रयागराज स्थित ऐतिहासिक मनकामेश्वर मंदिर में दर्शन-पूजन किया.

उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम द्वारा स्थापित इस पवित्र स्थल पर दर्शन कर वे सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं और उन्होंने पूरे प्रदेश की खुशहाली, सुख-समृद्धि व उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना की है. डिप्टी सीएम ने कहा कि दोनों श्रेणियों के पत्रकारों के लिए अस्पतालों में पर्चा बनवाने से लेकर दवाएं प्राप्त करने तक के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी.



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