ETV Bharat / state

मथुरा पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक; बोले- 2017 से पहले यूपी को बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा

यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे.

मथुरा पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक
मथुरा पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 6:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मथुरा : यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे. इस दौरान वह भाजपा विधायक राजेश चौधरी के आवास पर पहुंचे. उन्होंने यहां विधायक की दिवंगत मां को श्रद्धांजलि अर्पित की.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बातचीत करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को इन्होंने बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था.

मथुरा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में गुंडे, बदमाश प्रशासन पर हावी थे और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में एक हजार से ज्यादा दंगे हुए. उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ा है. पूरे राष्ट्र में नंबर एक पर आने वाला है. उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों की प्रति व्यक्ति की आय बढ़ी है.

उन्होंने कहा कि जहां तक जनगणना का सवाल है, भारतीय संसद ने जो पास कर दिया है उसके अनुसार अवश्य होगा, समय आने पर उन्हें पता चल जाएगा वो केवल अपने मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिये तरह-तरह की बयानबाजी करते हैं.

उन्होंने कहा कि हमारी प्रतिबद्धता है कि हम प्रदेश के विकास के लिये प्रतिबद्ध हैं. और उत्तर प्रदेश के लोगों को मान सम्मान बढ़े. 2017 के बाद स्थितियां बदल चुकी हैं. उन्होंने कहा कि न्यायालय ने निर्णयों का स्वागत करते हैं.

उन्होंने कहा कि मैं बिहारी जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं, जिस तरह अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, वैसे ही वृंदावन कॉरिडोर बनकर भी तैयार होगा. एक सवार पर उन्होंने कहा कि न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं.

यह भी पढ़ें : डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने AI को लेकर क्या कहा, जानिए

TAGGED:

DEPUTY CM BRAJESH PATHAK IN MATHURA
MATHURA NEWS
DEPUTY CM BRAJESH PATHAK STATEMENT
डिप्टी सीएम बृजेश पाठक
MATHURA NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.