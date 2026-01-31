ETV Bharat / state

मथुरा पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक; बोले- 2017 से पहले यूपी को बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा

मथुरा पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ( Photo credit: ETV Bharat )

मथुरा : यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे. इस दौरान वह भाजपा विधायक राजेश चौधरी के आवास पर पहुंचे. उन्होंने यहां विधायक की दिवंगत मां को श्रद्धांजलि अर्पित की. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बातचीत करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को इन्होंने बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था. मथुरा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में गुंडे, बदमाश प्रशासन पर हावी थे और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में एक हजार से ज्यादा दंगे हुए. उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ा है. पूरे राष्ट्र में नंबर एक पर आने वाला है. उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों की प्रति व्यक्ति की आय बढ़ी है.