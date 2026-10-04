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'नाटक मंडली के सरगना हैं अखिलेश यादव'

'कोई भी रूप रख लें, जनता कभी माफ नहीं करेगी' ( Photo Credit: ETV Bharat )

अयोध्या: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रविवार को अयोध्या दौरे के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला. विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव नाटक मंडली के पुराने सरगना रहे हैं. प्रदेश की जनता उन्हें समझ चुकी है और उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी.

जनता माफ नहीं करेगी: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव कोई भी रूप रख लें, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी. पाठक ने आरोप लगाया कि सपा के हाथ कारसेवकों और रामभक्तों के खून से रंगे हैं. उन्होंने कहा कि सपा के लोग यदि हनुमानजी को आराध्य मानकर रामलला के दर्शन के लिए जाएं तो उन्हें सच्चाई का अहसास होगा.

सपा मुखिया के अयोध्या दौरे से पहले सियासत गर्म (Video Credit: ETV Bharat)



रामलला की धरा है. हमारे आराध्य भगवान बजरंगबली की धरा है. सबका कल्याण हो, प्रदेश आगे बढ़े. समाजवादी पार्टी के मुखिया दिन में ही सपने देख रहे हैं. अपनी जो करतूतें उनकी रही हैं. इस प्रदेश में चार बार सरकार बनाने का अवसर समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता ने दिया है. गुंडागर्दी, 'वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया' आज भी लोग भूले नहीं हैं.कभी भी प्रदेश के लोग समाजवादी पार्टी को स्वीकार नहीं करेंगे- ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम

अखिलेश पर बड़ा आरोप: सपा मुखिया के प्रस्तावित अयोध्या दौरे पर उन्होंने कहा कि यह उनका काम है, वह अपने व्यक्तिगत एजेंडे पर आ रहे हैं. राम कथा का भगवान राम से, हनुमान जी से उनका क्या सरोकार? सनातन संस्कृति के तो खिलाफ वह लोग रहे हैं. कभी भी सनातन संस्कृति को स्वीकार नहीं कर सकते. वोट पाने के लिए कोई भी चोला ओढ़कर वह छद्म रूप से घूमेंगे, लेकिन जनता सच्चाई अच्छी तरह समझती है कि प्रभु रामलला के मंदिर के निर्माण में जितने भी रोड़े अटका सकते थे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अटकाकर देख लिया. सनातन संस्कृति की पताका झुकने वाली नहीं है, आज चरमोत्कर्ष पर है प्रभु रामलला का मंदिर.

दुनिया देख रही है कि भव्य रूप से निर्मित होने के बाद अपने सौंदर्य को दुनिया के समक्ष बिखेर रहा है और समाजवादी पार्टी हो या 'इंडिया' गठबंधन के लोग, कभी भी सनातन संस्कृति को स्वीकार नहीं कर सकते.- ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का अखिलेश यादव पर तीखा हमला (Photo Credit: ETV Bharat)





सपा पर भड़के डिप्टी सीएम: उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से निषादों का अपमान किया है, गोरखपुर की घटना सब लोग समझते हैं. सरेआम अराजक तत्वों ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय में समाजवादी पार्टी के ही बड़े नेता पर जो हमला किया है, बहुत ही निंदनीय है और समाजवादी पार्टी हमेशा इस प्रकार के अराजकता, गुंडई, माफिया गिरोह को बढ़ावा देने वाली पार्टी रही है.



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