डिप्टी सीएम बोले- 2047 के विजन को साकार कर रही सरकार, 14 अस्पतालों में आधुनिक उपकरण लगेंगे

उप-मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण है.

डिप्टी सीएम बोले- 2047 के विजन को साकार कर रही सरकार.
डिप्टी सीएम बोले- 2047 के विजन को साकार कर रही सरकार. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 12:03 PM IST

4 Min Read
लखनऊ: 'प्रदेश के 14 अस्पतालों को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जाएगा. इसके लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 9.80 करोड़ रुपए जारी करने की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों पर भी कार्रवाई की जा रही है. साथ ही प्रदेश में मेडिकल सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है.' यह बातें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में आयोजित विकसित यूपी कान्क्लेव के दौरान कही.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि बीकेटी स्थित साढ़ामऊ के रामसागर मिश्र संयुक्त चिकित्सालय के लिए 2.70 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है. इस बजट से उपकरण खरीदे जाएंगे. बलरामपुर जिला महिला चिकित्सालय में 1.52 करोड़ से आधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे.

रायबरेली जिला चिकित्सालय में 1.56 करोड़, महाराजगंज जिला संयुक्त चिकित्सालय में 1.16 करोड़, कानपुर नगर एएचएम डफरिन चिकित्सालय में 16.47 लाख रुपए, बागपत जिला संयुक्त चिकित्सालय को 28.55 लाख रुपए की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी दी गई है.

गोरखपुर में 100 शैय्या क्षय रोग चिकित्सालय में 51.59 लाख रुपए, जिला चिकित्सालय में 78.45 लाख रुपए की अत्याधुनिक मशीनें स्थापित की जाएंगी. हमीरपुर के दीवान शत्रुघ्न सिंह संयुक्त चिकित्सालय में 3.35 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है.

बस्ती में 100 शैय्या महिला चिकित्सालय में 8.68 लाख रुपए की मशीनें लगेंगी. इटावा के डॉ. भीमराम अंबेडकर संयुक्त जिला चिकित्सालय में 38.96 लाख, वाराणसी में मानसिक चिकित्सालय में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण के लिए उपलब्ध कराई गई है. इसके लिए 1.27 करोड़ जारी किए गए हैं.

डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश में 25 हजार से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 3500 से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 200 से अधिक विशिष्ट अस्पताल और 81 मेडिकल कॉलेज सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. एंबुलेंस सेवा 102 और 108 का रिस्पांस टाइम कम किया गया है.

2047 तक आधुनिक सुविधाओं का लक्ष्य: उप-मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण है. चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में नीति आयोग, नियोजन विभाग, फिक्की और चैंबर ऑफ कॉमर्स के विशेषज्ञों ने भाग लिया.

उन्होंने बताया कि सरकार संस्थागत प्रसव दर को बढ़ाते हुए मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने पर निरंतर काम कर रही है. विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं अब जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) पर उपलब्ध कराई जा रही हैं. इससे ग्रामीण क्षेत्रों को बड़ी राहत मिली है.

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प 2047 तक उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है. हमारी कोशिश है कि एडवांस मेडिकल सुविधाएं जिले और तहसील स्तर तक पहुंचें और उत्तर प्रदेश विकसित भारत के स्वास्थ्य मॉडल का नेतृत्व करे.

राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा और इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र की भूमिका निर्णायक रहेगी. उन्होंने कहा कि आर्थिक प्रगति का आधार स्वस्थ जनसंख्या है. इसी दिशा में प्रदेश सरकार निरंतर सुधार कर रही है.

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, जीएन सिंह, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य अमित कुमार घोष, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य ऋतु महेश्वरी, सचिव स्वास्थ्य एवं निदेशक एनएचएम पिंकी जोवेल, सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा अपर्णा यू, महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य रतनपाल सुमन, विशेष सचिव धीरेंद्र सचान, आर्यका अखौरी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

CMO से मांगी रिपोर्ट: आलमबाग, चंदर नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में अल्ट्रासाउंड मशीन खराब होने, चोरी की घटनाएं बढ़ने व मरीजों के भोजन में कमियों पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है. डिप्टी सीएम ने सीएमओ को मामले की जांच और एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है.

