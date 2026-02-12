डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले- बाबर का महिमामंडन करने वालों का यूपी में कोई स्थान नहीं
डिप्टी सीएम ने कहा, बाबर का भारतीय राजनीति के इतिहास में लुटेरे की संज्ञा है. महिमामंडन करने वाले तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स करते हैं.
लखनऊ : प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, बाबर एक आक्रांता था, लुटेरा था. यह तथ्य इतिहास में कोई झुठला नहीं सकता. बाबर का महिमामंडन करने वालों का उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है.
विधानसभा सत्र के दौरान गुरुवार को डिप्टी सीएम ने बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया. उन्होंने कहा, बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण नहीं हो सकता. उन्होंने कहा, कारसेवकों ने एक नारा दिया था- तेल लगाओ डाबर का नाम मिटाओ बाबर का.
अपने ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा, आप सब लोगों ने सुना था और बाबर का भारतीय राजनीति के इतिहास में लुटेरे की संज्ञा है. कोई ऐसा योगदान नहीं जिसे याद किया जाए. जो इस प्रकार का महिमा मंडन करते हैं. वह सिर्फ तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स करते हैं.
बता दें, ब्रजेश पाठक से पहले बाराबंकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की धमकी देने वालों को चेतावनी दी थी. सीएम ने कहा था कि दुनिया की कोई ताकत अब इस मस्जिद का पुनर्निर्माण नहीं कर सकती. उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कयामत के दिन तक भी नहीं होगा, क्योंकि कयामत का दिन कभी आएगा ही नहीं.
सीएम योगी ने कहा कि जो लोग कयामत का सपना देख रहे हैं, वे देखते-देखते सड़ जाएंगे और उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा. उन्होंने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि हमने वादा किया था कि राम लला आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे.
इसके बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी गुरुवार की सुबह यह बात दोहराई थी और अब ब्रजेश पाठक ने भी इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है.
