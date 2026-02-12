ETV Bharat / state

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले- बाबर का महिमामंडन करने वालों का यूपी में कोई स्थान नहीं

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मीडिया से की बातचीत. ( Photo Credit; ETV Bharat )