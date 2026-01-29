डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने AI को लेकर क्या कहा, जानिए
नॉलेज ऑन स्फीयर एवं साइंस एक्सपो 2026 का उद्घाटन, 18 वैज्ञानिक एवं अनुसंधान केंद्र कर रहे शिरकत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 29, 2026 at 1:52 PM IST
लखनऊ: यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बुधवार को अलीगंज स्थित विज्ञान आंचलिक केंद्र में आयोजित नॉलेज ऑन स्फीयर एवं साइंस एक्सपो 2026 के उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि विज्ञान एवं तकनीक आत्मनिर्भर भारत के नव निर्माण और उज्ज्वल भविष्य की मजबूत आधारशिला साबित हो रहा हैं. विज्ञान के बिना हमारा जीवन अधूरा सा है. आज का समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का है. विज्ञान में लगातार नई तकनीकें सामने आ रही है.
इस दौरान ब्रजेश पाठक ने विद्यार्थियों को विज्ञान की उपयोगिता, नई तकनीक और अनुसंधान की भूमिका को समझाते हुए जागरूक किया. कहा कि यह कार्यक्रम विज्ञान प्रदर्शन की विशेष विधा, विज्ञान को केवल सुनने या पढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे देखने, समझने और अनुभव करने का एक अनोखा मौका प्रदान करता है. यह प्रणाली जटिल वैज्ञानिक आंकड़ों और प्रक्रियाओं को दृश्य एवं सरल रूप में प्रस्तुत करती है, जिससे दर्शक विज्ञान की गहराई को सहजता से समझ पाते हैं.
पाठक ने कहा कि नॉलेज ऑन स्फीयर शो की सहायता से प्राकृतिक घटनाओं को वास्तविक समय में समझना संभव होता है. जैसे चक्रवात का निर्माण, उसकी तीव्रता में वृद्धि और समुद्र से तट की ओर उसकी गति का अनुमान लगता है. यह प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकते हैं कि किस प्रकार बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न एक छोटा सा तूफान क्रमशः शक्तिशाली होकर ओडिशा व अन्य तटीय क्षेत्रों तक पहुंचता है. यह अनुभव न केवल अत्यंत रोचक है, बल्कि विद्यार्थियों और आम जनमानस में वैज्ञानिक प्रक्रियाओं की स्पष्ट और व्यावहारिक समझ भी पैदा करता है.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस साइंस एक्सपो-2026 में प्रदेश और देश के कुल मिलकर 18 प्रमुख वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थान, मेडिकल कॉलेज एवं विश्वविद्यालय इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं. अपने-अपने अनुसन्धान कार्यों, उपलब्धियों और नवाचारों को इस एक्सपो में प्रदर्शित किया है.
एक्सपो में उत्तरी विधायक विधायक नीरज बोरा, परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली विजय शंकर शर्मा, उपनिदेशक,, इसरो टेलिमेटरी, ट्रैकिंग एवं कमांड नेटवर्क, बेंगलुरु नंदनी हरिनाथ, निदेशक सीएसआईआर केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान डॉ. प्रमोद कुमार त्रिवेदी, परियोजना समायोजक, आंचलिक विज्ञान नगरी, लखनऊ स्वरूप मंडल और अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे.