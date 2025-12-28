ETV Bharat / state

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक SIR पर बोले- कोई वोट नहीं कटा, विपक्ष के पेट में दर्द इसलिए हो रहा क्योंकि बिहार में BJP की सरकार बन गई

बदायूं में बृजेश पाठक ने एबीवीपी के ब्रज प्रांत अधिवेशन का किया उद्घाटन, कहा- 2027 में यूपी में फिर बनेगी भाजपा की सरकार.

बदायूं पहुंचे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक.
बदायूं पहुंचे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक. (Photo Credit; Brajesh Pathak X Account)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 28, 2025 at 5:57 PM IST

बदायूं : 'एसआईआर में किसी का वोट नहीं कटा. विपक्ष के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि SIR के बाद बिहार में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बन गई. उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के गुंडाराज और जंगलराज को प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे. साल 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी'.

ये बातें रविवार को बदायूं में उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कही. एबीवीपी (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद) के ब्रज प्रांत के 66वें अधिवेशन का उद्घाटन करने के बाद वह मीडिया से बातचीत कर रहे थे. डायट ऑडिटोरियम में यह अधिवेशन 30 दिसंबर तक चलेगा. इसमें प्रांत से आए सैकड़ों छात्र प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं.

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने विपक्ष पर साधा निशाना. (Video Credit; ETV Bharat)

'एसआईआर के कार्य में मदद करें एबीवीपी कार्यकर्ता' : डिप्टी सीएम ने कहा कि एबीवीपी के कंधों पर राष्ट्र के नवनिर्माण की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. संगठन के कार्यकर्ता एसआईआर के कार्यक्रम में ऐसे लोगों को चिन्हित करें जिन्हें मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए, जिससे भारत निर्वाचन आयोग बेहतर मतदाता सूची बना सके.

'पहली बार नहीं डिलीट हो रहा नाम' : विपक्ष की ओर से एसआईआर में वोटरों के नाम कटने के सवाल पर कहा कि मतदाता सूची में बरकरार रहने की योग्यता न रखने वालों का नाम पहली बार डिलीट नहीं हो रहा है. विपक्ष के पेट मे दर्द इसलिए हो रहा है कि बिहार में एसआईआर के बाद वहां भाजपा की सरकार बन गई.

'साल 2027 में यूपी में बनेगी भाजपा की सरकार' : उन्होंने कहा कि बिहार में तेजस्वी के गुंडाराज को जनता ने नकार दिया है. उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के गुंडाराज और जंगलराज को प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे. साल 2027 के चुनाव में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी. बिहार में एसआईआर से शुद्ध मतदाता सूची बनी. वहां 70 प्रतिशत से अधिक वोटिंग हुई.

'मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध बनी है' : डिप्टी सीएम ने कहा कि यूपी में भी साल 2027 में वोट प्रतिशत बढ़ेगा. यह वोट प्रतिशत 75 से 80 प्रतिशत तक जा सकता है. मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध बनी है. एसआईआर से किसी का वोट नहीं कटा है. यदि कोई मृतक है तो उसका नाम नहीं होना चाहिए, जिसका कोई अता-पता नहीं, उसका नाम होना चाहिए. वहीं ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग के सवाल को डिप्टी सीएम टाल गए.

DEPUTY CM BRAJESH PATHAK ON SIR
BRAJESH PATHAK TARGETS OPPOSITION
UP POLITICS SIR
बृजेश पाठक एसआईआर बदायूं
BUDAUN ABVP CONVENTION

