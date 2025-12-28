ETV Bharat / state

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक SIR पर बोले- कोई वोट नहीं कटा, विपक्ष के पेट में दर्द इसलिए हो रहा क्योंकि बिहार में BJP की सरकार बन गई

बदायूं पहुंचे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक. ( Photo Credit; Brajesh Pathak X Account )

बदायूं : 'एसआईआर में किसी का वोट नहीं कटा. विपक्ष के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि SIR के बाद बिहार में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बन गई. उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के गुंडाराज और जंगलराज को प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे. साल 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी'. ये बातें रविवार को बदायूं में उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कही. एबीवीपी (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद) के ब्रज प्रांत के 66वें अधिवेशन का उद्घाटन करने के बाद वह मीडिया से बातचीत कर रहे थे. डायट ऑडिटोरियम में यह अधिवेशन 30 दिसंबर तक चलेगा. इसमें प्रांत से आए सैकड़ों छात्र प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं. डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने विपक्ष पर साधा निशाना. (Video Credit; ETV Bharat) 'एसआईआर के कार्य में मदद करें एबीवीपी कार्यकर्ता' : डिप्टी सीएम ने कहा कि एबीवीपी के कंधों पर राष्ट्र के नवनिर्माण की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. संगठन के कार्यकर्ता एसआईआर के कार्यक्रम में ऐसे लोगों को चिन्हित करें जिन्हें मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए, जिससे भारत निर्वाचन आयोग बेहतर मतदाता सूची बना सके.