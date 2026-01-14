ETV Bharat / state

डिप्टी CM ब्रजेश पाठक बोले- लखनऊ को AI सिटी के रूप में विकसित करेगी सरकार

डिप्टी सीएम ने कहा-स्वास्थ्य सेवाओं में AI से आएगा क्रांतिकारी बदलाव

डिप्टी CM ब्रजेश पाठक
डिप्टी CM ब्रजेश पाठक (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 9:39 AM IST

2 Min Read
लखनऊ: दुनिया भर में चिकित्सा के क्षेत्र में निरंतर नए आविष्कार हो रहे हैं और AI तकनीक ने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सटीक, तेज और प्रभावी बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है. इस प्रकार की कार्यशालाओं और समिट के माध्यम से हम वैश्विक नवाचारों से परिचित होते हैं और उन्हें प्रदेश में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं. यह बातें मंगलवार को उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहीं. उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के एक निजी होटल में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए.

AI से संबंधित गहन विचार-विमर्श: इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजन हेल्थ केयर सेक्टर को नई दिशा और गति प्रदान करते हैं. डिप्टी सीएम ने कहा कि इस समिट में AI से संबंधित गहन विचार-विमर्श हुआ है. हेल्थ सेक्टर में एआई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सरकार स्तर पर जो भी आवश्यक कदम होंगे, उन्हें प्राथमिकता के साथ उठाया जाएगा.


मोबाइल एप का भी शुभारंभ: डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य लखनऊ को एआई सिटी के रूप में विकसित करना है, जिससे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में ऐतिहासिक और क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सके. इस दौरान उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने एआई से संबंधित एक मोबाइल एप का भी शुभारंभ किया. उन्होंने कहा कि इस प्रकार के डिजिटल नवाचार आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होंगे. कार्यक्रम के आखिरी में उपमुख्यमंत्री एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के आयोजन से जुड़े सभी आयोजकों, विशेषज्ञों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया.

यह लोग रहे मौजूद: इस अवसर पर प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग, उत्तर प्रदेश अनुराग यादव, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रीतू माहेश्वरी, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पिंकी जोएल, एमडी, मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन, उत्तर प्रदेश उज्ज्वल कुमार , विशेष सचिव श्री धीरेंद्र सचान, विशेष सचिव नेहा जैन, एसएसओ, उत्तर प्रदेश डॉ. विकाशेंदु, डीजी, हेल्थ डॉ. आरपी सुमन, डीजी,परिवार कल्याण डॉ. पवन अरुण, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ डॉ. डीबी सिंह, सर्वेश गोयल जी एवं अन्य लोग मौजूद रहें.

