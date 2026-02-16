ETV Bharat / state

विधानसभा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष को दिया जवाब- हार्ट अटैक के मरीजों को मिल रही नई जिंदगी

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष को दिया जवाब. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में हार्ट अटैक के मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. ग्रामीण क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में स्टेमी प्रोग्राम शुरू किया गया है. यह दावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया है. डिप्टी सीएम सोमवार को विधानसभा में विपक्ष के सवालों के जवाब दे रहे थे. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश की सीएचसी को स्टेमी प्रोग्राम के तहत मेडिकल कॉलेजों को जोड़ा गया है. स्पोक हब मॉडल के तहत 57 मेडिकल कॉलेजों को चिन्हित किया गया है. इनमें ह्दय रोग विशेषज्ञों का एक वॉट्सग्रुप भी बनाया गया है. डिप्टी सीएम ने कहा, सीएचसी में जैसे ही मरीज सीने में दर्द की परेशानी लेकर आते हैं तुरंत ईसीजी कराया जाता है. ईसीजी की रिपोर्ट को तत्काल वॉट्सएप ग्रुप पर शेयर किया जाता है. रिपोर्ट के आधार पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह पर इलाज शुरू कर दिया जाता है. डिप्टी सीएम ने कहा कि अब तक कुल 1685 स्टेमी मरीज चिन्हित किए गए हैं. इनमें 958 मरीजों को खून का थक्का घोलने का इंजेक्शन दिया गया. यह इंजेक्शन लगभग 40 हजार रुपये का होता है. उन्होंने बताया, इंजेक्शन लगने के बाद मरीज छह घंटे तक सुरक्षित हो जाता है. इंजेक्शन लगने के बाद मरीज को निकट के मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया जाता है. जहां एंजियोग्राफी आदि उच्च स्तरीय इलाज आवश्यकता के अनुसार होता है.